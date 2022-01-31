Его жизнь и творчество долгое время были тесно связаны с Украиной.

Вечером 30 января стало известно о смерти известного советского и роSSийского киноактера, режиссера и сценариста Виктора Мережко. Ему было 84 года.

По словам дочери режиссера, в декабре Мережко начал задыхаться. Близкие предположили, что у него коронавирус, но он отказался обращаться к врачам и занялся самолечением.

Когда Мережко заставили пройти компьютерную томографию, выяснилось, что у него одно легкое поражено на 90%, а второе - на 95%.

Медики через неделю смогли ему очистить легкие до 65%. Врачи делали оптимистичные прогнозы, но вдруг у него отнялась нога. Решили делать срочную операцию, после которой состояние Мережко начало ухудшаться. Режиссер три недели провел в реанимации, 31 января его должны были перевести в палату.

Жизнь и творчество Виктора Мережко долгое время были тесно связаны с Украиной. Он родился в июле 1937 г. на хуторе Ольгинфельд (ныне Азовского района) Ростовской области РоSSийской РФСР. В 1952 году вместе с семьей переехал на родину отца в село Русская Поляна под Черкассами. Выучил украинский язык и окончил украинскую школу.

Пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов. Уехал во Львов, где успешно окончил Украинский полиграфический институт (1961). В 1968 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Автор сценариев кинокартин "Здравствуй и прощай!", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Трясина", "Родня" и т.д. По его сценариям в Украине созданы фильмы "Слепой дождь" (1969, т/ф), "Тигры на льду" (1971), "Полеты во сне и наяву" (1982), "Если можешь, прости…" (1984), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1987). Играл Филиппыча в ленте "Если есть паруса" (1969).

В 2014 году Виктор Мережко занял пророSSийскую позицию и поддержал оккупацию Крыма Россией . В июле 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну.

Как сообщалось, утром 30 января стало известно, что в Москве в возрасте 85 лет после продолжительной болезни скончался известный актер Леонид Куравлев.