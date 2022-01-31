США могут ввести некоторые санкции и без вторжения, за то, что РоSSия уже сделала, - сенатор Менендес

В пакете американских санкций против РоSSии есть некоторые ограничения, которые могут ввести заранее, и некоторые, которые вступят в силу в случае нового вторжения РФ в Украину.

Об этом в интервью CNN сообщил сенатор от Демократической партии, глава комитета по международным отношениям Боб Менендес.

"Смотрите, есть некоторые санкции, которые действительно могут быть введены заранее из-за того, что РоSSия уже сделала. Кибератаки на Украину, фальшивые операции, попытки подорвать украинское правительство изнутри – это лишь некоторые примеры для санкций, которые могут быть введены сейчас", – заявил он журналистам.

Сенатор добавил, что уже "потом разрушительные санкции, которые в результате убьют роSSийскую экономику, и продолжение помощи летальным вооружением, которое мы собираемся присылать, что значит, что Путин должен решить, сколько мешков с телами роSSийских сыновей могут вернуться в РоSSию, санкции, которые вступят в силу, если РоSSия вторгнется".

"Некоторые санкции будут введены заранее, за то, что уже было сделано, но помощь летальным вооружением будет оказана, несмотря ни на что", – заверил он.

Еще один сенатор международного комитета, республиканец Джим Риш, сказал, что основным спорным моментом в дискуссиях по пакету санкций остается газопровод "Северный поток-2".

"У нас были разногласия по этому поводу, и продолжаются разногласия с тех пор, как администрация (Джо Байдена – ред.) вступила в должность. Но посмотрите, кое-что произошло на местах, что изменило динамику и в действительности открыло дверь для того, чтобы мы пришли к согласию на этот счет, и это то, что немцы дали сигнал, что приостановят сертификацию", – отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкции против РоSSии нужно вводить, не дожидаясь нового вторжения. Западные партнеры Украины неоднократно заявляли, что в случае нового нападения на Украину РоSSию ожидают "невиданные" санкции. Президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против Владимира Путина.

В Белом доме также заявляли, что в дополнение к финансовым санкциям, которые будут иметь немедленный и видимый эффект, США также готовятся к применению новых инструментов экспортного контроля, которые будут иметь стратегические последствия для РоSSии в среднесрочной перспективе.