США настаивают, что РФ не стянула бы огромное количество войск к границе с Украиной, если бы не собиралась их использовать

Сегодня вопросы роSSийской агрессии против Украины обсудят на заседании Совбеза ООН.

США настаивают, что РФ не стянула бы огромное количество войск к границе с Украиной, если бы не собиралась их использовать
Лінда Томас-Грінфілд
Фото: Вікіпедія

РоSSия не стянула бы такое огромное количество войск к границе с Украиной, если бы не собиралась их использовать.

Об этом посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в программе "На этой неделе" на канале ABC.

"Мы видели эту методику РоSSии и раньше. Они используют дезинформацию. Они призывают украинцев не волноваться по поводу атаки, но мы знаем, что атака возможна", - цитирует дипломата "Голос Америки".

"Вы бы не стягивали 100 тысяч солдат, если бы у вас не было намерения их использовать", – добавила она.

В понедельник, 31 января, вопросы роSSийской агрессии против Украины обсудят на заседании Совбеза ООН.

"Мы пойдем в ту комнату, готовы слушать их, но их пропаганда нас не отвлечет. Мы будем готовы ответить на любую пропаганду, которую они попытаются распространить во время заседания", - сказала Гринфилд.

Она добавила, что США готовы обсудить обеспокоенность США, Украины и РоSSии за дипломатическим столом. Сделать это на поле боя невозможно, заметила госпожа посол.

В воскресенье, 30 января, глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что РоSSия не хочет войны с Украиной, она россиянам "абсолютно не нужна". По его убеждению, те, кто войну навязывают, особенно на Западе, "преследуют какие-то свои корыстные выдумки". Патрушев отметил, что "сами украинцы, уже, в частности, официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет".

Напомним, РоSSия перебрасывает войска в Беларусь для участия в совместных маневрах "Союзная решительность-2022", которые состоятся 10-20 февраля. В них будут задействованы почти все вооруженные силы Беларуси и части Восточного военного округа, Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск РФ.

28 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на границе с Украиной находятся около 112 тысяч роSSийских военных, а вместе с морской и авиационной компонентой – около 130 тысяч. По состоянию на сегодняшний день риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск Россией весной прошлого года.

29 января в Минобороны РоSSии заявили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места дислокации.

В то же время, США не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать.

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