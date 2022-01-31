Никаких противоречий между Киевом и Вашингтоном нет, – посол Украины в США Маркарова

"США являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один".

Отношения Украины и Соединенных Штатов Америки сейчас находятся на самом высоком уровне за 30 лет независимости Украины. Никаких противоречий между украинскими и американскими властями нет.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в эфире телеканала CBS.

Дипломат опровергла информацию СМИ о том, что между украинскими и американскими властями существуют разногласия относительно угрозы вторжения РФ в Украину, передает Укринформ.

"Никаких противоречий нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - сказала госпожа посол.

Напомним, 27 января состоялся второй в этом году разговор президентов США и Украины. По его результатам Владимир Зеленский заявил, что обсуждали текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее.

На следующий день американский телеканал CNN сообщил, что между президентом Украины и администрацией президента США растет напряженность. Она вроде бы возникла на фоне разногласий относительно того, как интерпретировать и публично информировать оценки американской разведки относительно угрозы нападения РоSSии на Украину.