Никаких противоречий между Киевом и Вашингтоном нет, – посол Украины в США Маркарова

"США являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один".

Никаких противоречий между Киевом и Вашингтоном нет, – посол Украины в США Маркарова
Фото: Макс Требухов

Отношения Украины и Соединенных Штатов Америки сейчас находятся на самом высоком уровне за 30 лет независимости Украины. Никаких противоречий между украинскими и американскими властями нет.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в эфире телеканала CBS.

Дипломат опровергла информацию СМИ о том, что между украинскими и американскими властями существуют разногласия относительно угрозы вторжения РФ в Украину, передает Укринформ.

"Никаких противоречий нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - сказала госпожа посол.

Напомним, 27 января состоялся второй в этом году разговор президентов США и Украины. По его результатам Владимир Зеленский заявил, что обсуждали текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее.

На следующий день американский телеканал CNN сообщил, что между президентом Украины и администрацией президента США растет напряженность. Она вроде бы возникла на фоне разногласий относительно того, как интерпретировать и публично информировать оценки американской разведки относительно угрозы нападения РоSSии на Украину.

В интервью иностранным журналистам вечером 28 января Зеленский заверил, что у него нет недоразумений с Байденом. Он отметил, что лучше разбирается в проблемах Украины, чем президент США, потому что живет в Украине. Позже, отвечая на другой вопрос, Зеленский добавил, что президент независимого государства может иметь свои секреты.

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