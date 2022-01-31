Кулеба поблагодарил главу МИД Британии за решение ввести санкции против РоSSии

"Благодарен моей британской коллеге и другу Лиз Трасс за ее решительную позицию".

Кулеба поблагодарил главу МИД Британии за решение ввести санкции против РоSSии
Фото: ЕРА/UPG

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил свою британскую коллегу Лиз Трасс за решение ввести против РоSSийской Федерации масштабные санкции.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Благодарен моей британской коллеге и другу Лиз Трасс за ее решительную позицию. Такие меры, как санкции против роSSийских финансовых интересов в Великобритании, могут ударить по больному месту РоSSии", - отметил Кулеба.

По его словам, Великобритания продолжает демонстрировать лидерство в глобальных усилиях по удержанию РоSSии от дальнейшей агрессии.

Grateful to my British counterpart and friend @trussliz for her resolute stance. The UK continues to demonstrate leadership in global efforts to deter Russia from further aggression. Measures such as sanctioning Russian financial interests in the UK can hit Russia where it hurts.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2022

Ранее Трасс заявила, что британское правительство в течение следующей недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который позволит, в случае необходимости, введение масштабных санкций против РФ. По ее словам, закон не исключает конфискацию собственности роSSийских олигархов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство быстро и решительно введет санкции против РоSSии и роSSийского президента Владимира Путина в случае каких-либо провокаций или агрессии против Украины.

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