Канада решила временно отозвать из Украины некоторых сотрудников посольства

В ближайшее время команду дипмиссии усилят сотрудники с опытом работы в области безопасности.

Канада решила временно отозвать из Украины некоторых сотрудников посольства
Фото: Travelcalendar

Министерство иностранных дел Канады решило отозвать второстепенных сотрудников и членов семей сотрудников посольства в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады.

При этом в министерстве подчеркнули, что дипломатическая миссия продолжит работу.

"Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из посольства в Украине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время команду дипмиссии усилят сотрудники с опытом в области безопасности, управления конфликтами и других отраслей.

Отметим, что сегодня в Киев с двухдневным визитом прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Напомним, на фоне угроз нового роSSийского вторжения в Украину некоторые страны решили эвакуировать из Украины членов семей послов и некоторых сотрудников посольств.

Ранее Правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продолжение операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025 года. Также предусмотрено увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

В рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.

Канадские СМИ также писали, что Канада может направить в Украину стрелковое оружие и военное оборудование.

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