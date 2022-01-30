Кулеба: Если РоSSия не хочет войны, она должна отвести войска от границ

Глава МИД Украины призвал РФ к дипломатическому сотрудничеству.

Кулеба: Если РоSSия не хочет войны, она должна отвести войска от границ
Фото: ЕРА/UPG

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РоSSия должна продолжить дипломатическое взаимодействие, если не хочет войны.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Если роSSийские чиновники серьезно говорят, что не хотят новой войны, РоSSия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и увести военные силы, которые она собрала вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что единственный ответственный путь – это дипломатия.

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2022

Напомним, РоSSия перекидывает войска в Беларусь для участия в совместных маневрах "Союзная решимость-2022", которые состоятся 10-20 февраля. В них будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии и части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск РФ.

28 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на границе с Украиной находятся около 112 тысяч роSSийских военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч. По состоянию на сегодняшний день риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск РоSSии весной прошлого года.

29 января стало известно, что в РоSSии войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются к местам дислокации. В то же время США не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать.

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