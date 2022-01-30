Украинская разведка вывезла секретные материалы из штаб-квартиры в Киеве, - The Washington Post

По данным источников, документы перевезли "в безопасные места на западе страны".

Украинская разведка вывезла секретные материалы из штаб-квартиры в Киеве, - The Washington Post
Фото: facebook/Служба безпеки України

Разведка Украины вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По их словам, документы перевезли "в безопасные места на западе страны".

Издание отмечает, что вывоз материалов разведки, как и поставки Украине оружия от союзников, указывают на то, что украинские власти "допускают возможность вторжения РоSSии и готовятся к войне".

При этом источники в американском правительстве отметили, что администрация президента Украины Владимира Зеленского и украинские военные расходятся в оценке вероятности нападения.

"Думаю, Зеленский и его политическая команда исходят из собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадают с приоритетами военных и разведки", - считает собеседник.

Между тем посольство США в Киеве снова обратилось к американским гражданам с призывом покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности.

Как сообщалось, 24 января Зеленский поздравил сотрудников разведки с профессиональным праздником и отметил, что "настало время не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия".

Напомним, РоSSия перекидывает войска в Беларусь для участия в совместных маневрах "Союзная решимость-2022", которые состоятся 10-20 февраля. В них будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии и части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск РФ.

28 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на границе с Украиной находятся около 112 тысяч роSSийских военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч. По состоянию на сегодняшний день риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск РоSSии весной прошлого года.

29 января стало известно, что в РоSSии войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются к местам дислокации.

В то же время США не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Украина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в КрымуУкраина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в Крыму
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский почтил память Героев Крут в КиевеЗеленский почтил память Героев Крут в Киеве
В Киеве разоблачили агента спецслужб РФ, собиравшего информацию об СБУВ Киеве разоблачили агента спецслужб РФ, собиравшего информацию об СБУ
Кличко считает инициативу Правительства об увольнении глав РГА в Киеве подавлением местного самоуправленияКличко считает инициативу Правительства об увольнении глав РГА в Киеве подавлением местного самоуправления
РоSSийские наемники на Донбассе все чаще подрываются на собственных минах, - разведкаРоSSийские наемники на Донбассе все чаще подрываются на собственных минах, - разведка
В Киеве сегодня проведут "Живую цепь Соборности"В Киеве сегодня проведут "Живую цепь Соборности"
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропортаВ Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта
Зеленский в интервью Washington Post: "Почему не вводят санкции сейчас, а ждут эскалации?"Зеленский в интервью Washington Post: "Почему не вводят санкции сейчас, а ждут эскалации?"
В Киеве задержан роSSийский криминальный авторитет из санкционного списка СНБОВ Киеве задержан роSSийский криминальный авторитет из санкционного списка СНБО
В Киеве стреляли в здание редакции издания "Гордон"В Киеве стреляли в здание редакции издания "Гордон"
Под Печерским судом в Киеве собирается митинг в поддержку ПорошенкоПод Печерским судом в Киеве собирается митинг в поддержку Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости