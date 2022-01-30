Украинская разведка вывезла секретные материалы из штаб-квартиры в Киеве, - The Washington Post

По данным источников, документы перевезли "в безопасные места на западе страны".

Разведка Украины вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве .

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По их словам, документы перевезли "в безопасные места на западе страны".

Издание отмечает, что вывоз материалов разведки, как и поставки Украине оружия от союзников, указывают на то, что украинские власти "допускают возможность вторжения РоSSии и готовятся к войне".

При этом источники в американском правительстве отметили, что администрация президента Украины Владимира Зеленского и украинские военные расходятся в оценке вероятности нападения.

"Думаю, Зеленский и его политическая команда исходят из собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадают с приоритетами военных и разведки", - считает собеседник.

Между тем посольство США в Киеве снова обратилось к американским гражданам с призывом покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности.

Как сообщалось, 24 января Зеленский поздравил сотрудников разведки с профессиональным праздником и отметил, что "настало время не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия".

Напомним, РоSSия перекидывает войска в Беларусь для участия в совместных маневрах "Союзная решимость-2022", которые состоятся 10-20 февраля. В них будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии и части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск РФ .

28 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на границе с Украиной находятся около 112 тысяч роSSийских военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч. По состоянию на сегодняшний день риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск РоSSии весной прошлого года.

29 января стало известно, что в РоSSии войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются к местам дислокации.