Оккупанты ранили на Донбассе украинского воина
Рубежи украинских подразделений остались прежними.
С начала воскресенья, 30 января, в зоне боевых на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – средней тяжести.
Рубежи украинских подразделений остались прежними.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 января окуупанты ранили на Донбассе двух украинских военных.
28-29 января в зоне боевых действий наблюдалась тишина.