Оккупанты ранили на Донбассе украинского воина

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

Оккупанты ранили на Донбассе украинского воина
Фото: pravda.com.ua

С начала воскресенья, 30 января, в зоне боевых на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – средней тяжести.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 января окуупанты ранили на Донбассе двух украинских военных.

28-29 января в зоне боевых действий наблюдалась тишина.

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