Северная Корея провела седьмые за январь ракетные испытания

Запуск может стать мощным с 2017 года.

Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, по оценке военных экспертов, баллистическую ракету.

Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пишет Немецкая волна.

По данным генерального секретаря правительства в Токио Хирокадзу Мацуно, ракета, пролетев 800 км за полчаса, упала вне исключительной экономической зоны Японии. Если эти данные подтвердятся, отмечают эксперты, речь может идти о крупнейших ракетных испытаниях КНДР с 2017 года.

По данным Сеула, Северная Корея запустила ракету средней дальности, летевшую на высоте до 2000 км.

Из-за ракетного запуска президент Южной Кореи Мун Чже Ин и Премьер-министр Японии Фумио Кисида созвали заседание Советов нацбезопасности.

Этот запуск стал седьмым испытанием ракетного вооружения КНДР с начала года.

5 и 11 января прошли запуски гиперзвуковых ракет. Эти ракеты способны развивать скорость, превышающую скорость звука и маневрировать после запуска. Во время второго испытания присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

14 января КНДР запустила в направлении Японского моря две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожных платформ. По данным южнокорейских военных, баллистические ракеты малой дальности пролетели 430 км на максимальной высоте 36 км, прежде, чем упасть в море. Испытание прошло после наложения США новых санкций на пять человек, причастных к разработке ракетной программы КНДР . В ответ в Пхеньяне назвали санкции "провокацией" и обвинили США в "преднамеренной эскалации" ситуации, а также пообещали "никогда не отказываться от своего права на самооборону".

Январские запуски стали первыми испытаниями КНДР , проведенными с октября прошлого года. Тогда Пхеньян опробовал новую баллистическую ракету для подлодок.