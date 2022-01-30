Италия продлила запрет на въезд в страну для украинцев

Правительство Италии продолжило запрет на въезд в страну для украинцев.

Об этом Госпогранслужба сообщила в телеграмме.

Запрет продлится до 15 марта и касается и тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

С 1 февраля 2022 года для въезда в Испанию вакцинированным лицам, у которых от последней дозы прошло более 270 дней, необходимо иметь в сертификате информацию о наличии "бустерной" дозы.

С 16 февраля Филиппины открывают границы для полностью вакцинированных путешественников, однако сокращают сроки действия ПЦР-тестирования с 72 до 48 часов.

Напомним, из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" правительство Италии с 16 декабря внесло Украину в перечень стран списка Е, что предусматривает запрет на необязательные поездки, в том числе – туристические.