Италия продлила запрет на въезд в страну для украинцев
Ограничения касаются даже прошедших полный курс вакцинации.
Правительство Италии продолжило запрет на въезд в страну для украинцев.
Об этом Госпогранслужба сообщила в телеграмме.
Запрет продлится до 15 марта и касается и тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
С 1 февраля 2022 года для въезда в Испанию вакцинированным лицам, у которых от последней дозы прошло более 270 дней, необходимо иметь в сертификате информацию о наличии "бустерной" дозы.
С 16 февраля Филиппины открывают границы для полностью вакцинированных путешественников, однако сокращают сроки действия ПЦР-тестирования с 72 до 48 часов.
Напомним, из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" правительство Италии с 16 декабря внесло Украину в перечень стран списка Е, что предусматривает запрет на необязательные поездки, в том числе – туристические.
Также с 15 декабря для въезда в Польшу, кроме сертификата о вакцинации, необходимо также предоставить негативные результаты ПЦР-теста.