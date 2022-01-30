РоSSия не хочет войны с Украиной, она нам совершенно не нужна, – секретарь Совета безопасности РФ

"Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, преследуют какие-то свои корыстные выдумки".

РоSSия не хочет войны с Украиной, она нам совершенно не нужна, – секретарь Совета безопасности РФ
Фото: dossier.center

РоSSия не хочет воевать с Украиной, и ни единой угрозы со стороны Москвы нет.

Об этом заявил 30 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет interfax.ru.

"Сейчас говорят о том, что РоSSия угрожает Украине – полная нелепость, нет никакой угрозы", - сказал он журналистам.

Патрушев добавил, что они не хотят войны, "она нам совершенно не нужна".

По его словам, те, кто ее навязывают, особенно с Запада, "преследуют какие-то свои корыстные выдумки, а мы должны доказывать, что нам такое развитие событий не подходит".

“Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует – будут ли какие-то потери с каждой из сторон или не будут”, – сказал Патрушев.

Напомним, РоSSия перебрасывает войска в Беларусь для участия в совместных маневрах "Союзная решительность-2022", которые состоятся 10-20 февраля. В них будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии и части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск РФ.

28 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на границе с Украиной находится около 112 тысяч роSSийских военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч. По состоянию на сегодняшний день риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск весной прошлого года.

29 января стало известно, что в РоSSии войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места дислокации.

В то же время США не изменили оценки возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Украина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в КрымуУкраина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в Крыму
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны опровергло информацию о доставке РФ запасов крови к границе с УкраинойМинобороны опровергло информацию о доставке РФ запасов крови к границе с Украиной
РоSSия еще не приняла решения о вторжении, – Резников в интервью Le FigaroРоSSия еще не приняла решения о вторжении, – Резников в интервью Le Figaro
Интерпол признал, что РоSSия преследует украинца Лавренчука по политическим мотивамИнтерпол признал, что РоSSия преследует украинца Лавренчука по политическим мотивам
РоSSия перемещает запасы крови ближе к границам Украины, – ReutersРоSSия перемещает запасы крови ближе к границам Украины, – Reuters
В ГБР заявили, что Порошенко хочет сорвать следствие и "только политизирует процесс"В ГБР заявили, что Порошенко хочет сорвать следствие и "только политизирует процесс"
РоSSия направила медицинские подразделения на границу с Украиной, – WSJ
США заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - КулебаСША заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - Кулеба
ПАСЕ приняла резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений на территории государств Совета ЕвропыПАСЕ приняла резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы
Китай призвал учесть требования РоSSии по "гарантиям безопасности" и вернуться к Минским соглашениямКитай призвал учесть требования РоSSии по "гарантиям безопасности" и вернуться к Минским соглашениям
Ответ США о "гарантиях безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины, - МИДОтвет США о "гарантиях безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины, - МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости