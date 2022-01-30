РоSSия не хочет войны с Украиной, она нам совершенно не нужна, – секретарь Совета безопасности РФ
"Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, преследуют какие-то свои корыстные выдумки".
РоSSия не хочет воевать с Украиной, и ни единой угрозы со стороны Москвы нет.
Об этом заявил 30 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет interfax.ru.
"Сейчас говорят о том, что РоSSия угрожает Украине – полная нелепость, нет никакой угрозы", - сказал он журналистам.
Патрушев добавил, что они не хотят войны, "она нам совершенно не нужна".
По его словам, те, кто ее навязывают, особенно с Запада, "преследуют какие-то свои корыстные выдумки, а мы должны доказывать, что нам такое развитие событий не подходит".
“Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует – будут ли какие-то потери с каждой из сторон или не будут”, – сказал Патрушев.
Напомним, РоSSия перебрасывает войска в Беларусь для участия в совместных маневрах "Союзная решительность-2022", которые состоятся 10-20 февраля. В них будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии и части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск РФ.
28 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на границе с Украиной находится около 112 тысяч роSSийских военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч. По состоянию на сегодняшний день риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск весной прошлого года.
29 января стало известно, что в РоSSии войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места дислокации.
В то же время США не изменили оценки возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать.