"Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, преследуют какие-то свои корыстные выдумки".

РоSSия не хочет воевать с Украиной, и ни единой угрозы со стороны Москвы нет.

Об этом заявил 30 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет interfax.ru.

"Сейчас говорят о том, что РоSSия угрожает Украине – полная нелепость, нет никакой угрозы", - сказал он журналистам.

Патрушев добавил, что они не хотят войны, "она нам совершенно не нужна".

По его словам, те, кто ее навязывают, особенно с Запада, "преследуют какие-то свои корыстные выдумки, а мы должны доказывать, что нам такое развитие событий не подходит".

“Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует – будут ли какие-то потери с каждой из сторон или не будут”, – сказал Патрушев.

Напомним, РоSSия перебрасывает войска в Беларусь для участия в совместных маневрах "Союзная решительность-2022", которые состоятся 10-20 февраля. В них будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии и части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск РФ .

28 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на границе с Украиной находится около 112 тысяч роSSийских военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч. По состоянию на сегодняшний день риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск весной прошлого года.

29 января стало известно, что в РоSSии войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места дислокации.