В Украину прилетела министр нацобороны Канады

Анита Ананд прибыла с двухдневным визитом.

Фото: mil.gov.ua

Сегодня в Киев с двухдневным визитом в Украину прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

На аэродроме делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

В программе визита среди прочего предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, ранее Правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025 года.

Также предусмотрено увеличение количества личного состава обучающей миссии в Украине до 400 человек.

В рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.

На фоне стягивания Россией войск ближе к Украине канадские СМИ писали, что Канада может направить в Украину стрелковое оружие и военное снаряжение.

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