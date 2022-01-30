В Украину прилетела министр нацобороны Канады

Фото: mil.gov.ua

Сегодня в Киев с двухдневным визитом в Украину прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

На аэродроме делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

В программе визита среди прочего предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, ранее Правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025 года.

Также предусмотрено увеличение количества личного состава обучающей миссии в Украине до 400 человек.

В рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.