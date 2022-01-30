В Украину прилетела министр нацобороны Канады
Анита Ананд прибыла с двухдневным визитом.
Сегодня в Киев с двухдневным визитом в Украину прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
На аэродроме делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.
В программе визита среди прочего предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым.
Напомним, ранее Правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025 года.
Также предусмотрено увеличение количества личного состава обучающей миссии в Украине до 400 человек.
В рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.
На фоне стягивания Россией войск ближе к Украине канадские СМИ писали, что Канада может направить в Украину стрелковое оружие и военное снаряжение.