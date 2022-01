Фото: Александр Рудоманов

Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция благодарности союзникам Украины "Thanks friends".

Организатором акции стала украинская политическая партия и общественная организация "Демократический Топор".

“Наша благодарность – не для иностранных политиков. Наша благодарность для народов Великобритании, США , Польши , Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции. Поскольку именно за деньги этих людей, налогоплательщиков – самолеты с вооружением долетают в Украину. Мы хотим, чтобы эти люди знали: оружие в надежных руках. Для нас это очень важно. Мы благодарны. И хотим, чтобы наши иностранные друзья тоже знали об этом”, – отметили организаторы.

Участники акции держали в руках плакаты: "Thank you", "Your cool weapons - warm our hearts", "Thanks friends", "Ukraine is not Zelensky", "Mr Zelensky still acting like a clown, ukrainians still ashamed of him".

Всего на Майдане Незалежности собралось около 200 человек.

В конце участники акции подписали баннер благодарности.

Активисты поблагодарили:

Великобританию – за более 2000 ПТРК NLAW бесплатно. Параллельно продает два противоминных корабля и строит еще несколько небольших кораблей для ВМС ВСУ;

США – за около 400 противотанковых комплексов Javelin и ракеты к ним, стрелковое оружие, в общей сложности более 170 тонн летального вооружения,

Турции, которая продала неопределенное количество (десятки) боевых дронов Bayraktar и параллельно строит для нас корвет;

Чехию – за 152-мм снаряды бесплатно, ранее продавала БМП, САУ и пулеметы;

Эстонию, Латвию и Литву – за ПТРК Джавелин и ЗРК Стингер. Литва раньше передавала большое количество патронов для АК, Эстония - 2400 пистолетов ПМ;

Канаду – по информации СМИ , может передать оружие для отрядов Территориальной обороны. Также страна может передать нам противотанковые гранатометы Carl Gustaf, минометы и стрелковое оружие.

Польшу – эта страна заявила, что помощь Украине будет непубличной. Поляки довольно остро критикуют Германию, блокирующую поставки нам оружия из других стран;

NATO – за антироSSийскую позицию, поддержку Украины и предоставление отдельными членами НАТО нам оружия.

“Наши власти не могут осознанно поблагодарить эти страны. Потому что наша власть – это Зеленский и Ермак – неадекватные, лицемерные и двуликие люди, из уст которых благодарность звучит как упрек. Именно поэтому мы считаем, что благодарить должны именно мы, украинцы”, – добавили организаторы.

