На Майдане Незалежности состоялась акция благодарности союзникам Украины
Активисты поблагодарили не политиков, а народы Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции.
Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция благодарности союзникам Украины "Thanks friends".
Организатором акции стала украинская политическая партия и общественная организация "Демократический Топор".
“Наша благодарность – не для иностранных политиков. Наша благодарность для народов Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции. Поскольку именно за деньги этих людей, налогоплательщиков – самолеты с вооружением долетают в Украину. Мы хотим, чтобы эти люди знали: оружие в надежных руках. Для нас это очень важно. Мы благодарны. И хотим, чтобы наши иностранные друзья тоже знали об этом”, – отметили организаторы.
Участники акции держали в руках плакаты: "Thank you", "Your cool weapons - warm our hearts", "Thanks friends", "Ukraine is not Zelensky", "Mr Zelensky still acting like a clown, ukrainians still ashamed of him".
Всего на Майдане Незалежности собралось около 200 человек.
В конце участники акции подписали баннер благодарности.
Активисты поблагодарили:
Великобританию – за более 2000 ПТРК NLAW бесплатно. Параллельно продает два противоминных корабля и строит еще несколько небольших кораблей для ВМС ВСУ;
США – за около 400 противотанковых комплексов Javelin и ракеты к ним, стрелковое оружие, в общей сложности более 170 тонн летального вооружения,
Турции, которая продала неопределенное количество (десятки) боевых дронов Bayraktar и параллельно строит для нас корвет;
Чехию – за 152-мм снаряды бесплатно, ранее продавала БМП, САУ и пулеметы;
Эстонию, Латвию и Литву – за ПТРК Джавелин и ЗРК Стингер. Литва раньше передавала большое количество патронов для АК, Эстония - 2400 пистолетов ПМ;
Канаду – по информации СМИ, может передать оружие для отрядов Территориальной обороны. Также страна может передать нам противотанковые гранатометы Carl Gustaf, минометы и стрелковое оружие.
Польшу – эта страна заявила, что помощь Украине будет непубличной. Поляки довольно остро критикуют Германию, блокирующую поставки нам оружия из других стран;
NATO – за антироSSийскую позицию, поддержку Украины и предоставление отдельными членами НАТО нам оружия.
“Наши власти не могут осознанно поблагодарить эти страны. Потому что наша власть – это Зеленский и Ермак – неадекватные, лицемерные и двуликие люди, из уст которых благодарность звучит как упрек. Именно поэтому мы считаем, что благодарить должны именно мы, украинцы”, – добавили организаторы.