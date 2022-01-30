В центре Парижа прошел митинг против агрессии РоSSии

Фото: Укринформ, Алла Лазарева

В Париже прошел митинг против агрессивной политики РоSSии: "Нет - войне, Украина должна оставаться свободным и независимым государством!"

Акцию организовало Объединение украинцев во Франции, пишет Укринформ.

В акции приняли участие около 200 человек.

Среди участников были также грузины, румыны, белорусы, литовцы и даже кубинцы.

Участница митинга Марьяна Перебересюк рассказала, что митинг был направлен против империалистической политики РоSSии по всему миру, и он объединил представителей многих национальных общин во Франции.

Фото: Укринформ, Алла Лазарева

“Это был митинг не просто украинцев во Франции, это был митинг против политики РоSSии в мире с акцентом на том, что сейчас поле борьбы за свободу, за демократию и Европу просто разворачивается в Украине. Это очередной этап для Путина для дальнейшего продвижения в мире и Европе", – сказала она.

Митинг состоялся в самом центре Парижа, напротив музея современного искусства Жоржа Помпиду, благодаря чему количество участников и тех, кто присоединялся послушать, было больше, чем на акциях обычно.

Фото: Укринформ, Алла Лазарева

Благодаря организаторам, присутствовала представительница мэрии Парижа, поддержавшая митинг. Также к акции проявили внимание национальные французские СМИ , которые, по словам участников, "очень понимают ситуацию".