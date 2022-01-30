В центре Парижа прошел митинг против агрессии РоSSии
Акцию организовало Объединение украинцев во Франции.
В Париже прошел митинг против агрессивной политики РоSSии: "Нет - войне, Украина должна оставаться свободным и независимым государством!"
Акцию организовало Объединение украинцев во Франции, пишет Укринформ.
В акции приняли участие около 200 человек.
Среди участников были также грузины, румыны, белорусы, литовцы и даже кубинцы.
Участница митинга Марьяна Перебересюк рассказала, что митинг был направлен против империалистической политики РоSSии по всему миру, и он объединил представителей многих национальных общин во Франции.
“Это был митинг не просто украинцев во Франции, это был митинг против политики РоSSии в мире с акцентом на том, что сейчас поле борьбы за свободу, за демократию и Европу просто разворачивается в Украине. Это очередной этап для Путина для дальнейшего продвижения в мире и Европе", – сказала она.
Митинг состоялся в самом центре Парижа, напротив музея современного искусства Жоржа Помпиду, благодаря чему количество участников и тех, кто присоединялся послушать, было больше, чем на акциях обычно.
Благодаря организаторам, присутствовала представительница мэрии Парижа, поддержавшая митинг. Также к акции проявили внимание национальные французские СМИ, которые, по словам участников, "очень понимают ситуацию".
Напомним, 9 января в Киеве, Нью-Йорке и Чикаго состоялись акции: “Скажи Путину - Нет!”, его участники призвали Запад не поддаваться на ультиматумы РоSSии.