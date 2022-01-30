МИД Великобритании не исключает конфискации собственности роSSийских олигархов

МИД Великобритании пригрозил "роSSийским олигархам" конфискацией собственности в рамках планируемого усиления антироSSийских санкций.

Об этом глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в эфире телеканала Sky News.

“Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в РоSSии, может стать мишенью. Так что путинским олигархам или роSSийским компаниям, поддерживающим роSSийское государство, негде будет укрыться”, – сказала она.

Трасс не исключила, что санкции, законопроект о которых должен быть представлен в британском парламенте в понедельник, могут включать конфискацию лондонской собственности роSSийских олигархов в Великобритании.

"Ничего не исключено", - сказала министр иностранных дел, в то же время не детализировав, на кого именно могут быть нацелены санкции.

На вопрос, ударят ли они по британским инвесторам, Трасс заявила, что "демократия и свобода важнее кратковременных финансовых интересов".

Добавим, Трасс в феврале встретится в РоSSии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство быстро и решительно введет национальные санкции против РоSSии и роSSийского президента Владимира Путина в случае провокаций или агрессии против Украины.