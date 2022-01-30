В "красной" зоне находятся две области, - Минздрав
15 регионов являются "оранжевыми".
В "красной" зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся две области.
Это Ивано-Франковская и Ровенские области, сообщили в Министерстве здравоохранения
Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области – оранжевые.
Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.
Коэффициент выявления случаев заболевания в целом по стране составляет 20,8% при уставленном показателе в 20%.
Больше всего больных на Прикарпатье и Сумщине.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что новая волна коронавирусной болезни, связанная с распространением в мире нового штамма коронавируса омикрон, пройдет в Украине спокойнее, чем предыдущие.
В министерстве прогнозируют увеличение количества больных коронавирусом в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.