В "красной" зоне находятся две области, - Минздрав

15 регионов являются "оранжевыми".

В "красной" зоне находятся две области, - Минздрав
Фото: news.dtkt.ua

В "красной" зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся две области.

Это Ивано-Франковская и Ровенские области, сообщили в Министерстве здравоохранения

Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области – оранжевые.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

Коэффициент выявления случаев заболевания в целом по стране составляет 20,8% при уставленном показателе в 20%.

Больше всего больных на Прикарпатье и Сумщине.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что новая волна коронавирусной болезни, связанная с распространением в мире нового штамма коронавируса омикрон, пройдет в Украине спокойнее, чем предыдущие.

В министерстве прогнозируют увеличение количества больных коронавирусом в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.

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