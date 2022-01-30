Джонсон заявил о "значительном" размещении сил в Восточной Европе

Кроме того, Франция планирует направить в Румынию несколько сот военных.

Джонсон заявил о "значительном" размещении сил в Восточной Европе
Фото: ЕРА/UPG

Великобритания рассматривает возможность “значительного” размещения войск, военных кораблей и истребителей в Восточной Европе для противостояния враждебности РоSSии.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет “Радио Свобода”.

«Это пошлет Кремлю четкий сигнал: мы не будем терпеть их дестабилизирующую деятельность и всегда будем стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебности РоSSии», – сказал Джонсон.

Кроме того, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Париж планирует направить в Румынию несколько сотен военных в рамках "оборонного альянса".

Парли назвала Румынию "зоной высокого напряжения", которую необходимо "успокоить". Румыния граничит с Украиной, а также с Молдовой, где у РоSSии есть войска в Приднестровье.

Напомним, 24 января Североатлантический альянс объявил об увеличении военного присутствия в Восточной Европе из-за действий РоSSии на границе с Украиной. Отмечалось, что союзники НАТО переводят силы в режим ожидания и отправляют в Восточную Европу дополнительные корабли и истребители.

По словам генсека Йенса Столтенберга, на фоне роSSийской угрозы уже ряд стран объявили о текущем или предстоящем развертывании дополнительных сил. В частности, корабли и истребители отправляются в Литву, Болгарию и Румынию.

В то же время Венгрия считает нецелесообразным в нынешней ситуации размещать на своей территории дополнительные силы НАТО.

В Пентагоне заявили, что США готовы отправить в Восточную Европу 8,5 тыс. солдат.

Вместе с тем, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не планирует размещения боевых групп в Украине.

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