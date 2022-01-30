В канцелярии президента Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице в 2014 году

Новые данные о трагическом событии в апреле 2021 г. привели к дипломатическому скандалу и резкому ухудшению отношений между Чехией и РФ.

В канцелярии президента Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице в 2014 году
Фото: gazeta.ua

Полиция Чешской Республики проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа о взрывах на складах вооружения в селе Врбетице в 2014 году. Обнаружение новой информации о трагическом событии привело в апреле 2021 года к дипломатическому скандалу и резкому ухудшению отношений между Чехией и РоSSийской Федерацией.

Как сообщает "Радио Прага", в сообщении, предназначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к гибели двух человек и нанесении огромного финансового ущерба в результате взрывов, устроенных агентами роSSийской военной разведки ГРУ.

По данным источников, об уничтожении документа полиция узнала при проверке соблюдения норм работы с секретной информацией. Правоохранители пытались выяснить, есть ли на документе отпечатки пальцев или ДНК посторонних лиц, не имеющих права ознакомиться с ним.

Сообщения Службы безопасности и информации предназначались исключительно президенту страны Милошу Земану. Ближайшие сотрудники канцелярии главы государства, например канцлер Вратислав Минарж и советник Мартин Неедлы, свидетельств о прохождении ими проверки на работу с засекреченными документами так и не получили.

"Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мышкина, также связанных с делом о попытке отравления в Британии двойного агента Сергея Скрипача, было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами", - сказано в уведомлении.

Президентский канцлер Вратислав Минарж официально не опроверг информацию об уничтожении секретной бумаги, однако отрицает возможность доступа к ней посторонних. В свою очередь, председатель комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак добавил, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня, составляющие в таких случаях все необходимые протоколы.

Напомним, в апреле прошлого года полиция Чехии официально заявила о подозрении в причастности к взрыву двух россиян, агентов ГРУ, также известных как "туристы в Солсбери", подозреваемых в отравлении Скрипачей в Великобритании.

Тогда же Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. РоSSия в ответ выслала чешских дипломатов.

В июне Чехия направила официальную ноту с требованием полностью компенсировать ущерб от взрыва и призывает роSSийскую сторону начать переговоры по данному вопросу. Сумма ущерба оценивается в 650 млн крон, или около 25,5 млн. евро.

По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.

На требование о компенсации за взрывы во Врбетице в МИД РФ заявили, что в Чехии "уха от селедки скорее дождутся".

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