Венгрия отказалась от размещения сил НАТО, которые перебрасываются в Восточную Европу

Венгрия считает нецелесообразным в сложившейся ситуации размещать на своей территории дополнительные силы НАТО.

Об этом заявил министр обороны страны Тибор Бенке, передает агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, ситуация вокруг Украины не представляет непосредственной опасности для Венгрии, поэтому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО.

Министр также отметил, что, по оценкам венгерской армии, передислокация роSSийских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что РоSSия хочет напасть на Украину.

Ранее премьер-министр Петер Сиярто заявил, что если украинцы не отступят от своей политики по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии предоставить какую-либо поддержку Киеву в конфликте с РФ .

Напомним, 24 января Североатлантический альянс объявил об увеличении военного присутствия в Восточной Европе из-за действий РоSSии на границе с Украиной. Отмечалось, что союзники НАТО переводят силы в режим ожидания и отправляют в Восточную Европу дополнительные корабли и истребители.

По словам генсека Йенса Столтенберга, на фоне роSSийской угрозы уже ряд стран объявили о текущем или предстоящем развертывании дополнительных сил. В частности, корабли и истребители отправляются в Литву, Болгарию и Румынию.

В Пентагоне заявили, что США готовы отправить в Востоную Европу 8,5 тыс. солдат.

Вместе с тем генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не планирует размещение боевых групп в Украине.