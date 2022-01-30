Порошенко призвал других членов НАТО брать пример с Британии и США и дать Украине оружие – The Times

По мнению политика, поставка союзниками оборонного оружия в Украину может изменить цену возможного вторжения для РоSSии.

Пятый президент Петр Порошенко призвал других членов НАТО брать пример с британцев и американцев и предоставить Украине оружие.

Об этом пишет британское издание The Times в статье "Украина "должна вести себя как Черчилль, чтобы противостоять РоSSии", говорит бывший Президент".

Автор статьи Энтони Ллойд напоминает, что Порошенко возглавлял Украину во время ее худших лет войны с Россией, информирует пресс-служба возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская Солидарность".

"Путин воспринимает себя между императором и Богом», сказал Порошенко The Times в Киеве. «Он думает, что может делать все, что хочет. Он хочет воспроизвести «вторую версию» Советского Союза, в которой Украина только часть пазла, без которой не может существовать карта", – говорится в публикации.

Предлагая советы администрации президента Зеленского, как лучше подготовить народ к войне, Порошенко выделил Великобританию как одного из ведущих союзников Украины и призвал раздробленную политическую элиту его страны последовать примеру коалиции военного времени Черчилля.

"Черчилль – мой пример в этой ситуации. В начале Второй мировой войны он был самым активным и критически настроенным к своим оппонентам, однако он создал правительство национального единства. Многим украинским политикам следует очень внимательно изучить британскую историю и учесть, что Черчилль чрезвычайно популярен в Украине", – сказал Порошенко.

Фото: пресс-служба партії "Европейская Солидарность"

"Зеленский – мой оппонент, но Путин – враг Украины. Я готов подставить плечо правительству и Президенту, чтобы поддержать Украину", – подчеркнул он.

Британское издание констатирует, что под управлением Зеленского Украина выглядит очень плохо подготовленной к войне. Несмотря на еженедельный рост численности роSSийских войск на севере и востоке Украины – в настоящее время на местах сосредоточены около 70 батальонных тактических групп общей численностью более 127 000 солдат – и формирование роSSийских военно-морских сил на юге, есть скудные свидетельства широкомасштабной гражданской подготовки к конфликту.

Несмотря на недавние поставки легкого противотанкового оружия и противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", переданных Великобританией и США Украине, Порошенко отметил значительные пробелы в военной и гражданской подготовке своей страны. По его словам, армия по-прежнему получает низкую заработную плату, силы территориальной обороны не подготовлены, а стратегический резерв вооруженных сил не боеспособен.

"Солдаты на линии фронта получают меньше охранника в супермаркете. И мы должны увеличить расходы на организацию сил территориальной обороны, чтобы увеличить цену, которую Путин будет платить за вторжение. Каждый дом должен быть проблемой для роSSийских солдат", – говорит Порошенко.

Порошенко отмечает: поставки союзниками оборонного оружия в Украину может изменить цену возможного вторжения для РоSSии.

"Имея уникальный опыт с 2014 года, я могу сказать, что украинские солдаты могут творить чудеса", – сказал он. "Их лучше обеспечить немедленно, чем потом. В 2022 году все понимают, что в этой ситуации они инвестируют в свою собственную безопасность, а не только безопасность Украины. Никто не знает, где дальше могут появиться роSSийские войска. Хельсинки, Швеция, Норвегия, Балтика, Украина, Польша, Румыния. Так Путин проверяет слабость Запада. Лучший ответ – показать, что Запад сильный и единый”, – резюмирует Петр Порошенко.

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