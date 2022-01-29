Артиллерийские подразделения ВСУ провели учения поблизости с Крымом

В них приняли участие подразделения гаубиц "Мста-Б".

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Артиллерийские подразделения украинских Вооруженных сил провели тактико-специальные учения недалеко от административной границы с Крымом.

Об этом сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ.

В учениях приняли участие подразделения гаубиц "Мста-Б".

"В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания, а именно - в ходе перемещения в район огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели и оставления огневых позиций", - подчеркнул командующий Объединенными силами, генерал- лейтенант Сергей Наев.

По легенде учений, при разведке местности беспилотный летательный аппарат нашел продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск.

Расстояние до целей составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц "Мста-Б".

Наев добавил, что украинская разведка постоянно следит за обстановкой.