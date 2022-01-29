Польша ожидает миллиона беженцев в случае вторжения РоSSии в Украину

Власти страны готовятся к наплыву "настоящих беженцев" и уверяют, что "эти люди будут под защитой Польши".

Польша ожидает миллиона беженцев в случае вторжения РоSSии в Украину
Фото: http://podrobnosti.ua

Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик считает, что если дойдет до войны, то на на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины. Польское государство не намерено от этого дистанцироваться.

Об этом заместитель главы польского министерства заявил в эфире телеканала TV Republika, сообщает "Польское радио".

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, бегущие от огня, люди бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - отметил Мацей Вонсик.

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.

Он сказал, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.

"По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры . Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал заместитель главы МВДиА.

Он также призвал не поддаваться истерике и панике.

В пятницу в Варшаве состоялось заседание Совета национальной безопасности Польши, в ходе которого обсудили ситуацию, связанную с угрозой роSSийского вторжения в Украину. В начале заседания президент Анджей Дуда заявил, что пока прямой военной угрозы Польше нет. При этом он добавил, что такой ситуации, как сегодня, не было с 1989 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Украина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в КрымуУкраина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в Крыму
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии заявили об отводе войск Западного военного округа в места дислокацииВ РоSSии заявили об отводе войск Западного военного округа в места дислокации
Количество россиян, которых не пустили в Украину, выросло почти в 2,5 разаКоличество россиян, которых не пустили в Украину, выросло почти в 2,5 раза
США доставили в Украину четвертый самолет с оборонной помощьюСША доставили в Украину четвертый самолет с оборонной помощью
Путин понимает только силу, а целью РоSSии всегда было разделение Запада, – премьер-министр Эстонии.Путин понимает только силу, а целью РоSSии всегда было разделение Запада, – премьер-министр Эстонии.
Нардеп от "Слуги народа" попался на взятке в полмиллиона гривеньНардеп от "Слуги народа" попался на взятке в полмиллиона гривень
В Минздраве прогнозируют 40-60 тыс. случаев ковида в сутки через неделю-двеВ Минздраве прогнозируют 40-60 тыс. случаев ковида в сутки через неделю-две
Арахамия: "США и другие сеют панику по нападению на Украину. Это - не дружеский шаг"Арахамия: "США и другие сеют панику по нападению на Украину. Это - не дружеский шаг"
У Зеленского опровергли распространенные данные о "споре" с Байденом по поводу уровня угрозы РоSSииУ Зеленского опровергли распространенные данные о "споре" с Байденом по поводу уровня угрозы РоSSии
Президент Эстонии заявил, что нет никаких шансов выполнить требование РоSSии о возвращении НАТО в формат 1997 годаПрезидент Эстонии заявил, что нет никаких шансов выполнить требование РоSSии о возвращении НАТО в формат 1997 года
США не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехатьСША не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать
Последние новости
Подгружаем последние новости