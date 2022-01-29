Польша ожидает миллиона беженцев в случае вторжения РоSSии в Украину
Власти страны готовятся к наплыву "настоящих беженцев" и уверяют, что "эти люди будут под защитой Польши".
Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик считает, что если дойдет до войны, то на на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины. Польское государство не намерено от этого дистанцироваться.
Об этом заместитель главы польского министерства заявил в эфире телеканала TV Republika, сообщает "Польское радио".
"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, бегущие от огня, люди бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - отметил Мацей Вонсик.
Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.
"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.
Он сказал, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.
"По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры . Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал заместитель главы МВДиА.
Он также призвал не поддаваться истерике и панике.
В пятницу в Варшаве состоялось заседание Совета национальной безопасности Польши, в ходе которого обсудили ситуацию, связанную с угрозой роSSийского вторжения в Украину. В начале заседания президент Анджей Дуда заявил, что пока прямой военной угрозы Польше нет. При этом он добавил, что такой ситуации, как сегодня, не было с 1989 года.