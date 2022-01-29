Польша ожидает миллиона беженцев в случае вторжения РоSSии в Украину

Власти страны готовятся к наплыву "настоящих беженцев" и уверяют, что "эти люди будут под защитой Польши".

Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик считает, что если дойдет до войны, то на на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины. Польское государство не намерено от этого дистанцироваться.

Об этом заместитель главы польского министерства заявил в эфире телеканала TV Republika, сообщает "Польское радио".

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, бегущие от огня, люди бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - отметил Мацей Вонсик.

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.

Он сказал, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.

"По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши , и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры . Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал заместитель главы МВДиА.

Он также призвал не поддаваться истерике и панике.