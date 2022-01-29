Минобороны опровергло информацию о доставке РФ запасов крови к границе с Украиной

Такие информационные "интервенции" являются элементом информационно-психологической войны, цель которой - спровоцировать страх и панику в нашем обществе.

Минобороны опровергло информацию о доставке РФ запасов крови к границе с Украиной
Фото: mil.gov.ua

На официальном сайте Министерства обороны Украины обнародовано заявление Центра оперативного информирования о распространенной в СМИ информации о якобы накоплении РоSSийской Федерацией запасов крови в войсках у украинских границ.

В украинском оборонном ведомстве утверждают, что эти сообщения не соответствуют действительности. А такие информационные "интервенции" - элемент информационно-психологической войны, цель которой - спровоцировать страх и панику в украинском обществе.

В Минобороны подчеркивают, что информация со ссылкой на анонимных должностных лиц не была подтверждена ни одним официальным источником из соответствующих ведомств стран-партнеров.

Мониторинг и анализ текущей ситуации, которая складывается вокруг границ, не фиксирует активности такого рода. Об этом свидетельствует обмен информацией спецслужб с иностранными партнерами, уверяют в министерстве.

Центр оперативного информирования призывает не распространять непроверенную информацию из анонимных источников и использовать официальные данные.

Накануне американская газета Wall Street Journal написала, что РоSSия направила медицинские подразделения к границе с Украиной. Медиа считает, что это может быть последним приготовлением к вторжению.

Подобную информацию вчера обнародовало агентство Reuters. В публикации говорилось, что РоSSия расширила военное наращивание вблизи границ Украины за счет поставок крови и других медицинских материалов для помощи раненым и что это является конкретным показателем возможности нового вторжения.

Минобороны Украины ранее заявляло, что сейчас риск нового вторжения РоSSии ничем от не отличается от ситуации со стягиванием войск РоSSии весной прошлого года. РоSSия использует информационные атаки для нагнетания паники.

"Количество тогда и сейчас соразмерно. Несоразмерная реакция", – заверил 28 января министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что существующие сейчас риски и угрозы существуют уже 8 лет.

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