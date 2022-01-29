Резников: отказ Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего ЕС

Это не то европейское лидерство, которого ожидают от крупной западной страны.

Резников: отказ Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего ЕС
Олексій Резніков
Фото: minre.gov.ua

Отказ Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего Европейского Союза.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью французской газете Le Figaro.

“Да, и я не очень понимаю истинные причины этого, ведь новая коалиция не должна быть гораздо менее связана с Владимиром Путиным, в отличие от предыдущего правительства. Или это просто политический прагматизм? Я не уверен, что это хорошо для будущего Европейского Союза», – сказал министр.

По его словам, это не то европейское лидерство, которое ожидается от крупной западной страны.

"Но я надеюсь, что немцы изменят свою позицию. Мы ведь просим оружие, чтобы защитить нашу страну! Кстати, я проверил свой почтовый ящик, а подарок из Франции еще не получил… Не могли бы вы пересказать вашему министру обороны, что мы открыты ко всем возможным предложениям?”, – добавил Резников.

Он напомнил, что Украина получила противотанковое оружие от Лондона, ракеты Javelin из США и различную технику из Чехии, Канады, Дании. "Это безусловно повышает наши мощности для сдерживания агрессора, ведь цена агрессии для РФ будет слишком высока, а значит, это заставляет россиян пока оставаться у себя и не пересекать границу", - сказал он.

По мнению Резникова, поддержка многих стран, в частности, членов НАТО, стала настоящим испытанием единства Альянса.

Я думаю, что мы вступаем в новый период международных отношений в Европе. Европейцы начинают понимать, что Украина находится на их восточном фланге, и что роSSийская угроза касается также Польши, Финляндии, Болгарии, Румынии, стран Балтии... Во время своего следующего саммита НАТО в Мадриде Альянс должен принять новую стратегическую концепцию. Надеюсь, что по этому поводу дела Украины и Грузии будут прогрессировать”, – сказал глава Минобороны.

Напомним, ранее Резников подчеркнул, что позиция Германии по поставкам вооружения Украине де-факто поощряет агрессора.

21 января Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение. Сама Германия заявляла, что не будет поставлять Украине вооружение. По мнению чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они есть уже сейчас. Позиция по непоставке оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время, Германия оказывает Украине другую помощь. К примеру, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью более 5 млн евро. В Германии также лечат тяжелораненых украинских военных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставить оружие.

27 января Бундестаг провел слушания по просьбе украинской стороны. Они касались предотвращения роSSийской угрозы. Депутаты подтвердили, что готовы к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину, однако поставлять вооружение Украине Германия не собирается и в дальнейшем.

Ранее министр обороны Латвии назвал "позорной" позицию Германии, препятствующей поставке оружия Украине.

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