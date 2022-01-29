Выборы президента Италии зашли в тупик, предлагают переназначить 80-летнего Маттареллу

Выборы президента Италии после почти недели и нескольких туров голосования в парламенте зашли в тупик. Об этом пишет BBC.

Италией руководит парламент и правительство, и первым лицом в государстве является премьер-министр. Однако у президента также много полномочий, включая назначение премьера и объявление досрочных выборов. Он часто выступает гарантом стабильности и посредником между партиями в периоды политических кризисов, которые случаются довольно часто. Мало какое правительство в Италии удерживается у власти более года, а президента избирают сразу на семь лет.

80-летний президент Серджио Матарелла "собрался на отдых" из-за преклонных лет, и основным кандидатом в президенты считался нынешний премьер Марио Драги. Среди кандидатов вначале был и бывший премьер Сильвио Берлускони, но он быстро снял свою кандидатуру, признав, что не подходит на роль нейтрального арбитра итальянской политики.

Берлускони и другие правые, включая лидера антииммигрантской "Лиги" Маттео Сальвини, которого пресса называет "другом Путина", продвигали в президенты спикера сената Элизабетту Казеллати.

Голосование зашло в тупик после пяти дней споров: никто из предложенных кандидатов не набрал большинства голосов. В конце концов, Сальвини призвал снова утвердить президентом Маттареллу.

“Итальянцы не заслуживают еще нескольких дней этой неопределенности. Давайте переназначим президентом Матареллу, а Драги – премьером, пообедаем и займемся делами. Проблемы итальянцев не терпят промедления", – сказал он.

Семилетний президентский срок привлекает Драги гарантированным местом на олимпе итальянской политики, в то время как премьерство рискует оказаться быстротечным, поскольку основывается на нестабильной межпартийной коалиции.

Как информируют итальянские СМИ , в субботу Драги встретился с Матареллой и пытался убедить его остаться в должности.

“Ближе к вечеру в субботу около тысячи избирателей примут участие в восьмом раунде голосования. В этот раз Маттарелла почти наверняка наберет необходимые 505 голосов, поскольку в седьмом раунде он получил почти 400, а с тех пор все договорились, что договориться не выходит и придется оставить все как есть. Осталось уговорить президента задержаться", – отмечает издание.

Напомним, парламент Италии 24 января начал голосование за нового президента, который должен заменить Серджио Матареллу.

Президент Италии избирается парламентом на семь лет. Его роль преимущественно церемониальная, но имеет широкие полномочия в случае отставки правительства и во время выборов. Последнее слово при назначении премьер-министра и других членов кабинета остается за ним.

Выборы зачастую занимают несколько дней. Тайное голосование проводят среди коллегии избирателей – более тысячи парламентариев обеих палат и региональных представителей (обычно по три делегата от региона). Списки кандидатов заранее преимущественно не составляются.

В первых трех раундах голосования за президента нужны две трети голосов, если президента избрать не удалось, то, начиная с четвертого, порог снижается до половины плюс 1 голос. Парламентарии голосуют по очереди, и каждый раунд занимает более четырех часов.

За время действия такой системы только два из 12 президентов Италии были избраны в первые три раунда голосования. Для выбора Джованни Леоне в 1971 году понадобились 23 тура.

Срок полномочий Матареллы истекает в феврале 2022 года.