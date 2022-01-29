В РоSSии заявили об отводе войск Западного военного округа в места дислокации

"Военные завершили плановую проверку боеготовности".

В РоSSии заявили об отводе войск Западного военного округа в места дислокации
Фото: interfax.ru

В РоSSии войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места дислокации.

Об этом пишет interfax.ru со ссылкой на пресс-службу округа.

“Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мер, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО”, – заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Согласно информации штаба округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) прибывают в пункты постоянной дислокации.

"Авиация, задействованная в проверке, также вернулась на аэродромы базирования", - сообщили в пресс-службе.

25 января Западный и Южный военные округа РоSSии объявили о начале проверки боеспособности с передислокацией подразделений на полигоны, в том числе удаленные.

"Проверка, которая началась на фоне кризисных отношений с НАТО, в официальных сообщениях округов названа плановой", - отмечает издание.

Напомним, РоSSия и Беларусь проведут в феврале совместные военные учения под названием "Союзная решительность". В их рамках будет отрабатываться противостояние силам Запада и Украины.

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