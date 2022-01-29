РоSSия еще не приняла решения о вторжении, – Резников в интервью Le Figaro

В то же время он заявил, что угроза со стороны РФ настоящая.

РоSSия еще не приняла решения о вторжении, – Резников в интервью Le Figaro
Фото: предоставлено пресс-службой

РоSSия еще не приняла решения о вторжении в Украину. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью французской газете Le Figaro.

"И я надеюсь, что они на это не пойдут. На мой взгляд, россияне в основном пытаются занять свою позицию силы для переговоров с Вашингтоном и европейскими странами. Угрожая интервенцией, они также испытывают единство союзников в НАТО и ЕС", – сказал он.

Резникова удивляет, что некоторые эксперты в США говорят об угрозе войны с октября 2021 года, не вспоминая, что война началась в 2014 году с аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. "И с тех пор РоSSия продолжала применять арсенал гибридных методов с кибератаками и пропагандистскими операциями", - добавил Резников.

РоSSия, по его мнению, использует "миграционное оружие", поставляя беженцев из Сирии в Беларусь, чтобы собрать их на границах Польши и Литвы и еще раз проверить единство Европейского Союза.

«Сегодня Кремль требует выхода НАТО из Болгарии и Румынии! Вы должны понимать, что цель - не только Украина, но и Европейский Союз. Что касается разногласий, о которых вы говорите, я бы лично связал его с "афганским синдромом".

"После поражения в Кабуле американцы, несомненно, считают, что угрозу нужно вывести на самый высокий уровень", - добавил министр.

Резников отметил, что угроза со стороны РоSSии настоящая, и есть все признаки интервенции, но роSSийские войска еще не готовы – с военной точки зрения.

“Если в Москве все-таки решено по поводу вторжения, им понадобилось бы от трех недель до месяца, чтобы это реализовать. Однако в это время мы будем в разгар Олимпиады в Пекине! Пойдут ли россияне на риск поставить Китай в затруднительное положение и ослабить свои отношения с Пекином? В древние времена, в Древней Греции, Олимпиада всегда сопровождалась прекращением огня. Восстановит Кремль эту традицию или нет?", – сказал Резников.

Также, по мнению Резникова, целью РоSSии является не только Украина, а вся Европа.

Он добавил, что нужно понимать и оценивать реальные риски и угрозы, но нельзя распространять панику в стране, потому что это будет иметь драматические последствия для нашей экономики. "Мы должны сохранять спокойствие", – говорит министр.

Напомним, Резников ранее заявил, что сейчас на украинских границах не наблюдается каких-либо событий или действий военного характера, которые заметно отличались бы от действий РоSSии весной прошлого года.

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