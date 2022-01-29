Ежегодно курсанты будут получать премию в День памяти Героев Крут

Фото: пресс-служба ОПУ

Каждый год в День памяти Героев Крут лучших курсантов будут отмечать денежной премией от Президента Украины.

Об этом говорилось во время визита президента Владимира Зеленского в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, где он встретился с курсантами и лицеистами военных вузов Украины, сообщила пресс-служба ОПУ.

“И сегодня некоторые из вас станут первыми, кто получит эту премию. Я уверен, что вы точно готовы в будущем защищать Украину и точно не ради денег. Но вы должны знать: ваше государство вас ценит”, – отметил Зеленский.

Фото: пресс-служба ОПУ

Президент вручил первым курсантам и лицеистам сертификаты на денежную премию и ценные подарки за успехи в обучении.

Глава государства отметил, что размер премии установили такой, чтобы ее хватило, в частности, на подарки родным, близким, командирам и боевым собратьям.

Фото: пресс-служба ОПУ

По словам Главы государства, более века Герои Крут служат примером и вместе с современными защитниками и защитницами Украины вдохновляют следующие поколения украинских воинов.

Фото: пресс-служба ОПУ

«104 года назад на нашей земле, на Черниговщине, произошло сражение, вошедшее в историю нашего государства как великий символ героизма, отваги и несокрушимости в борьбе за свободную и независимую Украину. Как подвиг совсем юных, еще неопытных и не до конца подготовленных курсантов, студентов, гимназистов, которые, несмотря ни на что, встали на защиту Украины и ценой собственной жизни остановили противника, в разы превосходящего по численности и вооружению”, – рассказал Президент.

Фото: пресс-служба ОПУ

Фото: пресс-служба ОПУ

Фото: пресс-служба ОПУ

Фото: пресс-служба ОПУ

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Крут. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве .

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и курсанты высших военных учебных заведений.