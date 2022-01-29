Интерпол признал, что РоSSия преследует украинца Лавренчука по политическим мотивам

В то же время прокуратура Неаполя в течение месяца должна решить, есть ли основания для выдачи его РоSSии.

Международная организация криминальной полиции Интерпол признала, что РоSSийская Федерация преследует украинца Евгения Лавренчука по политическим мотивам.

Об этом сообщила в Телеграме Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее просьбе Национальная полиция Украины обратилась в Интерпол по поводу выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпол, в результате чего Лавренчука задержали в Неаполе.

Сведения о Лавренчуке, которые обрабатывались в файлах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в РоSSийской Федерации, были удалены из-за их несоответствия “положению статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера”.

27 января состоялось судебное заседание в городском суде в Неаполе, во время которого адвокаты Евгения Лавренчука подали ходатайство об отмене домашнего ареста и предоставлении ему разрешения уехать в Украину. Поскольку из-за удаления Интерполом сведений из своих файлов оснований для дальнейшего задержания гражданина Украины нет.

“Суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ , приславшей материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Следовательно, на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда", – говорится в сообщении.

Прокуратура должна изучить поступившие из РоSSии материалы в течение 30 дней и проинформировать, существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука РоSSии. После этого суд примет соответствующее решение.

“При этом вызывает обеспокоенность тот факт, что Министерство юстиции Итальянской Республики и прокуратура г. Неаполь, зная об удалении Интерполом Евгения Лавренчука из файлов как разыскиваемого РоSSийской Федерацией и требующей его экстрадиции, официально не отреагировали на этот факт и не приняли меры по освобождению Евгения Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней, а также не дали ему беспрепятственно уехать в Украину”, – подчеркнула Людмила Денисова.

Она обратилась к Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые меры для пресечения грубых нарушений прав украинца.

Напомним, в начале января стало известно, что украинский театральный режиссер и бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук находится в СИЗО Неаполя в связи с запросом РоSSии о его экстрадиции в РФ . РоSSия обвиняет Лавренчука в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории страны. Согласно решению роSSийского суда, в июле 2020 года Лавренчука обвиняют в финансовых злоупотреблениях в РоSSии восемь лет назад. Тогда он работал в должности художественного руководителя "Польского театра в Москве".

13 декабря 2021 года Лавренчук на своей странице в фейсбуке сообщил, что начинает работать с израильской компанией Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. 15 декабря он вылетел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в Неаполе. На 17 декабря у него был билет в Украину, но его задержали на аэродроме по запросу роSSийской стороны об экстрадиции. С тех пор он находится в итальянском следственном изоляторе.

21 января стало известно, что Лавренчук был переведен из следственного изолятора под домашний арест.

Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер. В 16-летнем возрасте он уехал в РоSSию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул РоSSию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах. Лауреат Государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за постановку оперы "Травиата" Джузеппе Верди.