Количество постоянных кислородных станций в стране увеличится почти в 8 раз, – Ляшко

По состоянию на сегодняшний день, в больницах монтируются 118 кислородных станций, закупленных за счет правительственной субвенции.

Об этом заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время "Часа вопросов к Правительству".

Кроме того, государственное предприятие "Медицинские закупки" приобрело 225 автономных кислородных станций контейнерного типа. Таким образом, по завершении работ за один год количество постоянных кислородных станций в стране увеличится почти в 8 раз.

"Министерство дополнительно провело переговоры со всеми 23 лицензированными производителями медицинского кислорода, которые напрямую работают с лечебными заведениями и совместно отслеживают темпы потребления кислорода, а также формируют значительные резервы на случай роста потребности заведений", - говорится в сообщении.

Ляшко отметил, что необходимость госпитализации при "омикроне" по крайней мере на треть меньше, чем при "дельте".

"Развитая сеть заведений будет готова принять пациента на одну из почти 70 тысяч выделенных коек с кислородом", - сказал Ляшко.

На сегодня 97% ковидных коек в Украине обеспечены кислородом, запас незанятых коек – более 44 тысяч единиц.

Более двух третей выделенных коек с кислородом сейчас свободны и готовы принимать пациентов с COVID-19 в случае необходимости.

Для улучшения диагностической способности учреждений здравоохранения были смонтированы и введены в эксплуатацию 143 компьютерных томографа и 129 цифровых рентген-аппаратов.

Дополнительно в декабре были закуплены еще 81 цифровой рентген-аппарат и за счет глобального фонда проводятся торги еще на 82 передвижных рентген-аппарата.

Напомним, за пятницу, 28 января, в Украине подтвердили 37 351 случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекордное количество новых случаев ковида за сутки с начала пандемии.