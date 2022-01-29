Количество россиян, которых не пустили в Украину, выросло почти в 2,5 раза

В прошлом году в Украину не попали почти 31 тысяча иностранцев.

В 2021 году, как и в позапрошлом, пограничники больше всего отказывали в допуске в Украину россиянам

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

В прошлом году количество граждан РФ , которым отказали в пропуске, выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тысяч человек.

В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек.

Пограничники не пропустили через границу около 46 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем в позапрошлом году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тысячи.

Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропуска через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие доверенности родителей и запрет выезда за пределы страны.

Почти втрое возросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5300 человек). Кроме того, довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765).

В то же время, как показывает статистика, значительно снизилось количество граждан Израиля, которые были не пропущены в Украину.