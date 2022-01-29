В Днепре состоялась панихида по погибшим нацгвардейцам, Монастырский посетил раненых

Министр проверил, обеспечены ли всем необходимым пострадавшие, и встретился с врачами.

Фото: МВД

В Днепре состоялась панихида по пятерым военнослужащим Национальной гвардии Украины, погибшим на территории завода "Южмаш".

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Глава ведомства Денис Монастырский почтил память военнослужащих.

На панихиде присутствовало руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники всех правоохранительных органов и военнослужащие.

После панихиды состоится встреча с родными погибших.

«Сегодня мы прощаемся с нашими военнослужащими, которые, к сожалению, потеряли жизнь. Это день скорби», – отметил министр.

Ранее Монастырский посетил раненых во время стрельбы военнослужащих.

Врачи продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь. Министр проверил, обеспечены ли всем необходимым пострадавшие, и встретился с врачами.

Фото: МВД

“После сообщения о раненых откликнулись на призыв сдать кровь более 170 полицейских. Кроме того, не остаются равнодушными днепряне, которые тоже приходят помочь пострадавшим”, – говорится в сообщении.

Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой.

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.

Напомним, Кировский райсуд Днепра назначил безальтерантивное содержание под стражей солдату Национальной гвардии Артемию Рябчуку, который во время стрельбы на Южмаше убил пятерых и ранил еще пять человек.

По данным Министерства внутренних дел, в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" 20-летний Артем Рябчук при выдаче оружия внезапно открыл огонь по сослуживцам. Он расстрелял караул военных Национальной гвардии, после чего скрылся с оружием.

Для задержки злоумышленника был введен оперативный план "Сирена". Мотивы парня пока не сообщаются.

Молодого человека задержали возле Подгроднего под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении. Правоохранители говорили, что об опознании парня им сообщали и другие свидетели.

Среди погибших – четверо военных и один гражданский человек. Ранены еще пять человек. Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как он прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.

Командующий Нацгвардией после трагедии подал в отставку.