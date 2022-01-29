В Днепре состоялась панихида по погибшим нацгвардейцам, Монастырский посетил раненых
Министр проверил, обеспечены ли всем необходимым пострадавшие, и встретился с врачами.
В Днепре состоялась панихида по пятерым военнослужащим Национальной гвардии Украины, погибшим на территории завода "Южмаш".
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Глава ведомства Денис Монастырский почтил память военнослужащих.
На панихиде присутствовало руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники всех правоохранительных органов и военнослужащие.
После панихиды состоится встреча с родными погибших.
«Сегодня мы прощаемся с нашими военнослужащими, которые, к сожалению, потеряли жизнь. Это день скорби», – отметил министр.
Ранее Монастырский посетил раненых во время стрельбы военнослужащих.
Врачи продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь. Министр проверил, обеспечены ли всем необходимым пострадавшие, и встретился с врачами.
“После сообщения о раненых откликнулись на призыв сдать кровь более 170 полицейских. Кроме того, не остаются равнодушными днепряне, которые тоже приходят помочь пострадавшим”, – говорится в сообщении.
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Напомним, Кировский райсуд Днепра назначил безальтерантивное содержание под стражей солдату Национальной гвардии Артемию Рябчуку, который во время стрельбы на Южмаше убил пятерых и ранил еще пять человек.
По данным Министерства внутренних дел, в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" 20-летний Артем Рябчук при выдаче оружия внезапно открыл огонь по сослуживцам. Он расстрелял караул военных Национальной гвардии, после чего скрылся с оружием.
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