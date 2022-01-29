Бывшие военкоматы хотят превратить в "Милитари ЦПАУ"
Пилот отрабатывается на примере одного из центров комплектования в Киеве.
Министерство обороны Украины готовит пакет решений, чтобы превратить бывшие военкоматы в аналоги Центров предоставления административных услуг.
Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил во время доклада на "Часе вопросов к Правительству", пишет "Правительственный портал".
Пилотный проект такого Милитари ЦПАУ отрабатывают на примере одного из центров комплектования в Киеве.
“По нашему замыслу, экс-военкоматы должны превратиться в удобные рекрутинговые центры. В частности, для нужд Теробороны. Для этого совместно с Минцифрой мы уже подготовили проект, который объединит центр комплектования и гражданский ЦПАУ”, – отметил Резников.
Кроме того, в Украине идет работа над разработкой законопроекта о Силах Киберобороны.
Резников отметил, что это новое направление, которое увеличит возможности Украины.
Напомним, во время "Часа вопросов к Правительству" Резников также отчитался в парламенте по ситуации со стягиванием Россией войск.