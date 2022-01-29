Бывшие военкоматы хотят превратить в "Милитари ЦПАУ"

Пилот отрабатывается на примере одного из центров комплектования в Киеве.

Бывшие военкоматы хотят превратить в "Милитари ЦПАУ"
Фото: dyvys.in

Министерство обороны Украины готовит пакет решений, чтобы превратить бывшие военкоматы в аналоги Центров предоставления административных услуг.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил во время доклада на "Часе вопросов к Правительству", пишет "Правительственный портал".

Пилотный проект такого Милитари ЦПАУ отрабатывают на примере одного из центров комплектования в Киеве.

“По нашему замыслу, экс-военкоматы должны превратиться в удобные рекрутинговые центры. В частности, для нужд Теробороны. Для этого совместно с Минцифрой мы уже подготовили проект, который объединит центр комплектования и гражданский ЦПАУ”, – отметил Резников.

Кроме того, в Украине идет работа над разработкой законопроекта о Силах Киберобороны.

Резников отметил, что это новое направление, которое увеличит возможности Украины.

Напомним, во время "Часа вопросов к Правительству" Резников также отчитался в парламенте по ситуации со стягиванием Россией войск.

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