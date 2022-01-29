Зеленский и Макрон обсудили ускорение следующей встречи советников лидеров "Нормандской четверки"
Президенты пообщались по телефону.
Президент Украины Владимир Зеленский провел 28 января телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Главы государств приветствовали активизацию работы Нормандского формата и проведение 26 января в Париже встречи политических советников лидеров "Нормандской четверки". Было подчеркнуто, что впервые с 2019 года был согласован документ по результатам переговоров.
Зеленский отметил важную личную роль Макрона в организации этой встречи. Он также поблагодарил лидера Франции за твердую и последовательную поддержку Украины, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
“Стороны договорились поддерживать взятый динамичный темп и ускорить следующую встречу советников лидеров стран – участниц Нормандского формата. Также была обсуждена важность активизации работы ТКГ и ее подгрупп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей", – говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами.
"Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается", - подчеркнул он.
Президенты также положительно отметили состоявшийся накануне визит в Париж украинской делегации во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко.
Напомним, в тот же день Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны, среди прочего, обсудили и Украину. Путин снова упомянул о "правовом оформлении" особого статуса Донбасса.
Кроме того, президенты обсудили письменный ответ США и НАТО, направленный РоSSии в качестве реакции на ее ультиматумы. Кремль отметил, что в ответе "не были учтены принципиальные беспокойства РоSSии, такие как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи роSSийских границ, а также возвращение военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт РоSSия -НАТО".