Зеленский и Макрон обсудили ускорение следующей встречи советников лидеров "Нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский провел 28 января телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Главы государств приветствовали активизацию работы Нормандского формата и проведение 26 января в Париже встречи политических советников лидеров "Нормандской четверки". Было подчеркнуто, что впервые с 2019 года был согласован документ по результатам переговоров.

Зеленский отметил важную личную роль Макрона в организации этой встречи. Он также поблагодарил лидера Франции за твердую и последовательную поддержку Украины, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

“Стороны договорились поддерживать взятый динамичный темп и ускорить следующую встречу советников лидеров стран – участниц Нормандского формата. Также была обсуждена важность активизации работы ТКГ и ее подгрупп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами.

"Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается", - подчеркнул он.

Президенты также положительно отметили состоявшийся накануне визит в Париж украинской делегации во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко.

Напомним, в тот же день Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны, среди прочего, обсудили и Украину. Путин снова упомянул о "правовом оформлении" особого статуса Донбасса.