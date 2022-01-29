В "Слуге народа" прокомментировали задержание нардепа по подозрению во взятке

Арахамия говорит, что депутаты узнали об этом из сообщений СМИ.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация о разоблачении народного депутата Сергея Кузьминых во взяточничестве стала для него и коллег шоком.

"Слуги народа" узнали о задержании из сообщений СМИ . Об этом идет речь в обнародованном пресс-секретарем СН Юлией Палийчук заявлении Арахамии.

"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата «киборгов» Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия. Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону, и в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене.Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии. Бывшие заслуги перед страной не являются и не должны быть амнистией ни для кого", – заявил депутат.

Он добавил, что политсила приветствует усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений.

Напомним, НАБУ 28 января задержало Кузьминых на взятке в более чем 500 000 грн. По данным следствия, должностное лицо получило средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

39-летний уроженец Житомира Сергей Кузьминых – выпускник военного института им. С. П. Королева по специальности "инженер-системотехник". Предприниматель, основатель и глава благотворительной организации "Международный Благотворительный Фонд братьев Кузьминых". Член Общественного совета Министерства здравоохранения Украины.

Открыл реабилитационные центры для бесплатного восстановления потерянного здоровья бойцов после травм, ранений и заболеваний: в Житомире, Черкассах и Киеве .

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область) как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.