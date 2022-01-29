РоSSия перемещает запасы крови ближе к границам Украины, – Reuters

РоSSия расширила военное наращивание близ границ Украины за счет поставок крови и других медицинских материалов для помощи раненым. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских должностных лиц.

Действующие и бывшие чиновники считают, что поставки крови являются конкретным показателем возможности нового вторжения.

Пентагон ранее признал развертывание медицинской поддержки частью наращивания потенциала РоSSии, но именно кровь добавляет уровень детализации, которая может иметь решающее значение для определения военной готовности РоSSии.

"Это не гарантирует, что будет наступление, но вы не будете наступать, если у вас этого (запасов крови – Ред.) нет", – заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес.

Минобороны РоSSии на комментарий по поводу поставок крови не ответило. В Белом доме это тоже не прокомментировали, но отметили публичные предупреждения США о военной готовности РоSSии. Пентагон комментировать эти данные отказался.

Три анонимных источника, которые сообщили Reuters о перекидывании запасов крови, отказались говорить, когда именно США это зафиксировали. Однако двое заявили, что это произошло в последние недели.

Напомним, Минобороны Украины заявляет, что по состоянию на сейчас риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск РоSSии весной прошлого года. РоSSия использует и информационные атаки для нагнетания паники.

"В апреле 2021 года боевой компонент, который стягивала РоSSия, составлял 126 000 человек. Количество тогда и сейчас соразмерно. Несоразмерна реакция. Также отмечу, что РоSSия стянула на 300 танков больше, чем весной. Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных, и "Стугна", и Javelin, намного больше, чем количество потенциальных мишеней", – заверил 28 января министр обороны Алексей Резников.

Резников подчеркнул, что существующие сейчас риски и угрозы существуют уже 8 лет.