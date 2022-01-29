США доставили в Украину четвертый самолет с оборонной помощью

Что именно прилетело – не разглашается.

В Украину 28 января прибыл четвертый борт из США с оборонной помощью. Поставлена 81 тонна боеприпасов.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"На следующей неделе ожидаем следующие самолеты США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности!" – написал министр.

Оборонная помощь США для Украины
Фото: Twitter Алексей Резников
Оборонная помощь США для Украины

Фото: Twitter Алексей Резников

Напомним, ранее в январе США отправили в Украину три самолета с оборонной помощью, в том числе и летальным вооружением. В третьей партии, прибывшей 25 января, доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin и реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Американская сторона уверяет, что разнообразная поддержка будет продолжаться.

Штаты поставляют в Украину, в частности, медицинское оборудование, боеприпасы, высокоточное вооружение, радиолокационные средства наблюдения. В 2021 году государство получило от США помощи на сумму более 275 млн долларов.

22 января в Украину прибыл первый самолет с помощью – 90 тонн летального оружия, а уже на следующий день – второй, также с летальным оружием.

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