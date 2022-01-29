ГБР пришло с обысками в часть, где служил Артемий Рябчук

Нацгвардеец расстрелял караул на "Южмаше", убил пятерых человек и еще пятерых тяжело ранил.

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыск в воинской части Национальной гвардии Украины, где проходил службу подозреваемый в убийстве товарищей по службе на "Южмаше" Артемий Рябчук.

Фото: ГБР

"Сотрудники Бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, которые необходимы для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства", - сообщает 28 января пресс-служба ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Фото: ДБР

Напомним, солдату-срочнику Национальной гвардии 20-летнему Артемию Рябчуку объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: преднамеренное убийство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) и похищение и присвоение оружия и боеприпасов (ст. 410). В ночь на 27 января он из автомата расстрелял караул, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и гражданская женщина. Ранены еще пять человек.

Парня задержали возле Подгородного, что под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.

После трагедии на "Южмаше" командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.



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