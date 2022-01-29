Путин понимает только силу, а целью РоSSии всегда было разделение Запада, – премьер-министр Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что президент РФ Владимир Путин понимает только силу, а целью РоSSии всегда было разделение Запада – НАТО и Евросоюза .

В интервью The Guardian она отметила, что в переговорах РоSSии есть четкая схема, которую лучше всего сформулировал экс-министр иностранных дел СССР Андрей Громыко.

"Он сказал, что есть три основных правила ведения переговоров с Западом. Во-первых, требуйте максимума, не смиренно просите, а требуйте. Во-вторых, выдвиньте ультиматумы, а в-третьих, не отдавайте земли, потому что всегда найдется кто-то на Западе, кто предложит вам что-то, возможно, и половину того, чего у вас раньше не было», – отметила она.

Каллас считает, что Запад может попасть в ловушку из-за обсуждения путей деэскалации.

"НАТО не вызвало этот кризис и не планирует ни на кого нападать. НАТО ничего не может сделать для деэскалации. Мы не должны делать никаких дорогостоящих шагов, чтобы они получили то, чего у них раньше не было", – убеждена премьер-министр.

В то же время она подчеркнула, что не выступает против диалога и не видит уступок со стороны НАТО в переговорах с Россией .

Каллас также отметила, что Европа должна перестать опираться на роSSийскую энергию, а Германия должна признать, что "Северный поток-2" никогда не являлся чисто коммерческим проектом.

Напомним, что Эстония, как и другие балтийские страны, выступает с активной поддержкой Украины перед лицом роSSийской агрессии. Страна передает Украине американские противотанковые ракеты Javelin. Также она хотела поставить гаубицы Д-30 восточногерманского происхождения, но правительство Германии заблокировало это.

В то же время в Берлине говорят, что обрабатывают запрос Эстонии на передачу Украине 122-мм гаубиц немецкого производства. Решение Германии по этому вопросу будет подготовлено и передано Эстонии в ближайшее время.