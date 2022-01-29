Зеленский заявил, что готов к двусторонним переговорам с РоSSией, но поддерживает и привлечение США

"Я хочу встречаться и не боюсь какого-либо формата".

Украина готова к любым дипломатическим переговорам со страной-агрессором, как двусторонним, так и с привлечением партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции с иностранными журналистами, цитирует его пресс-служба. Он подчеркнул, что РоSSия, если у нее есть к Украине вопрос, должна встречаться и разговаривать, а не стягивать войска.

"Я хочу встречаться и не боюсь какого-либо формата. Двухсторонний формат… Я готов к любому формату", – заявил глава государства.

Он также отметил, что поддерживает формат с привлечением президента США Джо Байдена.

"Я бы хотел – и чтобы это мог сделать президент Байден, чтобы у нас была переговорная площадка в формате США – Украина – РоSSия", – сказал он.

По мнению главы государства, этот формат мог бы идти параллельно Нормандскому переговорному процессу.

Зеленский также подчеркнул, что РФ должна доказать отсутствие намерения нового нападения на Украину. Начать диалог можно с освобождения удерживаемых лиц.

"Неужели кто-то получает удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах? В чем смысл? В чем твоя историческая победа? Вошел в историю потому, что сидели люди?" – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что РФ "не хочет войны", но не готова поступаться своими интересами. В то же время он отметил, что в ответе США на роSSийские "гарантии безопасности" есть "рациональное зерно", в том числе по вооружению в Европе.

В последний раз президенты Украины и РоSSии встречались на переговорах в 2019 году, когда в Париже состоялась встреча в "нормандском формате". Украина, Франция и Германия настаивают на необходимости возобновления переговорного процесса.

На этой неделе в Париже прошла встреча политических советников глав государств "нормандской четверки", следующая встреча по плану пройдет через две недели в Берлине.