РоSSийские ДРГ действуют не только на Донбассе, но и в других областях, – Зеленский

РоSSия использует свои диверсионно-разведывательные группы не только на линии фронта в Донецкой и Луганской областях, но и в других областях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции для иностранных журналистов.

"Мы понимаем, когда работают ДРГ, как работают ДРГ. Они работают как на Донбассе, на территории, которую мы контролируем, так и работают, честно говоря, во многих областях нашего государства. Во многих областях. Сейчас не хочу, чтобы была какая-то паника лишняя. Мы справляемся с такими вопросами внутренними нашими силами. Партнеры нам помогают", – заявил президент.

Об этом он сказал в ответ на вопрос о том, что такое Зеленский знает о возможном вторжении РоSSии, чего не знает президент США Джо Байден.

Президент объяснил, что отслеживает ситуацию ежедневно, и что спутники действительно показывают увеличение количества войск на границах Украины, но невозможно точно оценить, это атака, это ротация, или запугивание. Украинская разведка подробно это анализирует.

"Иногда мы видим, что люди пришли, поставили палатки, чтобы показать, что несколько бригад пришло на границу, а потом мы видим, что в этих палатках нет жизни. То есть психологический нарратив со стороны РоSSии и со стороны сепартистов, запугивание", – объяснил он.

По его словам, обычно такое давление происходит в преддверии важных международных встреч.

Напомним, о покинутых россиянами палатках говорил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.