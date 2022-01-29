Зеленский на встрече с иностранными дипломатами: "Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Глава государства отметил, что встреча проходит в непростое и напряженное время, когда внимание мира приковано к Украине из-за возможности нового вторжения. Но это ситуация, в которой страна живет 8 лет. Зеленский акцентировал, что руководство Украины осознает все возможные риски и угрозы и понимает, что и как делать для их преодоления. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

"Мы всегда готовы к любому сценарию. Но мы, Украина, всегда стремимся к одному – это мирное урегулирование дипломатическим путем", – отметил он.

Президент подчеркнул, что нагнетание тревоги вредит экономике Украины так же, как прямые военные действия. Поэтому, по словам президента, сегодня Украина, прежде всего, нуждается в личном присутствии союзников и партнеров в нашем государстве.

"Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать. Как именно? Проще всего – быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами бок о бок. Дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в привычном режиме. Это присутствие – многозначное и красноречивее тысячи слов", – сказал Владимир Зеленский.

На встрече с дипломатами он также отметил, что во время последней встречи советников глав государств "нормандского формата" впервые с 2019 совместное заявление согласовали все четыре стороны.

"Это была непростая встреча, но это – демонстрация именно того, что диалог возможен", – отметил он.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров Украины за безопасность, военную помощь и поддержку в усилении экономической и финансовой устойчивости.

"Я благодарен тем государствам, которые уже заявили о готовности оказать Украине именно такую поддержку. Но еще одна форма помощи, которая по своему значению не уступает вооружению и финансам, – это мировая уверенность в Украине. Сигналы о стабильности, надежности Украины как партнера. Тем более, когда для этого есть все основания", – заявил он.

Напомним, в связи с угрозой роSSийского вторжения США , Великобритания, Австралия и Канада решили временно вывезти на родину членов семей сотрудников своих посольств или же разрешить уехать самим дипломатам. В Министерстве иностранных дел Украины назвали такие решения преждевременными.

В то же время все эти дипломатические учреждения работают в обычном режиме, дипломаты продолжают выполнять свои миссии.