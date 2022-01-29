В Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мост

Глава Белого дома собирался с визитом в город, чтобы обсудить вопросы улучшения инфраструктуры.

В городе Питтсбурге, штат Пенсильвания, США , 28 января обрушился двухполосный мост на Форбс-авеню. Это произошло перед визитом президента Джо Байдена в город, передает Reuters.

Глава Белого дома собирался с визитом в город, чтобы обсудить вопросы улучшения инфраструктуры.

По данным АР, 50-летний мост обрушился утром в пятницу, и спасателям нужно было спуститься почти на 46 метров и сформировать человеческую цепь, чтобы добраться до пассажиров упавшего в овраг автобуса.

"Обрушение произошло за несколько часов до того, как президент Джо Байден должен был посетить город, чтобы добиваться своего закона об инфраструктуре стоимостью 1 триллион долларов, который предусматривал около 1,6 миллиарда долларов на содержание моста в Пенсильвании", – отмечает агентство.

Forbes сообщает, что обрушение произошло в результате аварии с участием нескольких автомобилей и автобуса.

A two-lane bridge collapsed in Pittsburgh early Friday, prompting rescuers to rappel nearly 150 feet while others formed a human chain to help rescue multiple people from a dangling bus. #drone https://t.co/4GO1tsazy6 pic.twitter.com/ifCyFDqbyV — WYFF News 4 (@wyffnews4) January 28, 2022

В результате обрушения около десяти человек получили травмы, но погибших нет, сообщили городские власти. Чтобы убедиться, что под обвалившимся мостом нет людей, пришлось использовать беспилотники.

Полиция сообщила, что сооружение на Форбс-авеню над Ферн-Холлоу-Крик во Фрик-парке упало перед 7 утра. По словам свидетелей, громкий шум от обрушения сопровождался шипением и запахом газа.

Пресс-секретарь Национального совета по безопасности на транспорте, независимого правительственного учреждения, занимающегося расследованием транспортных проблем, анонсировал расследование "не только того, что произошло, но и почему это произошло".

Стальной мост, построенный в 1970 году, перевозит около 14 500 транспортных средств в день, согласно оценке 2005 года.

Проверка моста в сентябре 2019 года показала его износ.