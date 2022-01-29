В Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мост
Глава Белого дома собирался с визитом в город, чтобы обсудить вопросы улучшения инфраструктуры.
В городе Питтсбурге, штат Пенсильвания, США, 28 января обрушился двухполосный мост на Форбс-авеню. Это произошло перед визитом президента Джо Байдена в город, передает Reuters.
Глава Белого дома собирался с визитом в город, чтобы обсудить вопросы улучшения инфраструктуры.
По данным АР, 50-летний мост обрушился утром в пятницу, и спасателям нужно было спуститься почти на 46 метров и сформировать человеческую цепь, чтобы добраться до пассажиров упавшего в овраг автобуса.
"Обрушение произошло за несколько часов до того, как президент Джо Байден должен был посетить город, чтобы добиваться своего закона об инфраструктуре стоимостью 1 триллион долларов, который предусматривал около 1,6 миллиарда долларов на содержание моста в Пенсильвании", – отмечает агентство.
Forbes сообщает, что обрушение произошло в результате аварии с участием нескольких автомобилей и автобуса.
В результате обрушения около десяти человек получили травмы, но погибших нет, сообщили городские власти. Чтобы убедиться, что под обвалившимся мостом нет людей, пришлось использовать беспилотники.
Полиция сообщила, что сооружение на Форбс-авеню над Ферн-Холлоу-Крик во Фрик-парке упало перед 7 утра. По словам свидетелей, громкий шум от обрушения сопровождался шипением и запахом газа.
Пресс-секретарь Национального совета по безопасности на транспорте, независимого правительственного учреждения, занимающегося расследованием транспортных проблем, анонсировал расследование "не только того, что произошло, но и почему это произошло".
Стальной мост, построенный в 1970 году, перевозит около 14 500 транспортных средств в день, согласно оценке 2005 года.
Проверка моста в сентябре 2019 года показала его износ.
Напомним, в декабре 2020 года на Шулявском мосту в Киеве, который год назад открыли после 10 месяцев реконструкции, упали три опоры освещения.