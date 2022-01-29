Порошенко: Западные союзники настойчиво советуют политическим силам внутри Украины объединиться

Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что западные союзники настойчиво советуют политическим силам внутри Украины объединиться перед угрозой широкомасштабного роSSийского вторжения. Об этом он заявил после встречи лидеров фракций Верховной Рады с двухпартийной делегацией Конгресса США .

«Это была очень своевременная встреча. Визит такой представительной делегации Конгресса США во главе с главой Комитета по иностранным делам, представляющей и Демократическую, и Республиканскую партии, является символом двухпартийной поддержки, которую Украина имеет сейчас со стороны США . Это символ единства всего демократического мира вокруг помощи Украине. И первый месседж, который выразил глава делегации, глава Комитета по иностранным делам – тогда как мы демонстрируем солидарность с Украиной всего мира, мы настойчиво нуждаемся в единстве внутри страны. Это была первая фраза, и дальше рефреном во всех выступлениях конгрессменов независимо от партий было: пожалуйста, обеспечьте единство. Ни в коем случае нельзя допускать внутренних распрей», – отметил Порошенко.

Он добавил, что поддерживает этот месседж.

«В конце прошлого года США прибавили 200 млн. военной помощи, 300 млн. дол. было сделано в первые недели этого года. Это уже 500, еще 500 млн будут срочно предоставлены по срочным дебатам в случае начала агрессии. И сейчас обсуждается еще дополнительно 300 миллионов.

Был вопрос: что делает Украина? Если мы делаем единство в мире, где единство внутри Украины? Если 1,2 млрд. евро дает Еврокомиссия макрофинансовой помощи, США начинают обсуждать кредитные гарантии именно в такой форме, как мы разработали и представили в 2014-2015 годах со стороны США . Моя позиция – Украина со своей стороны должна принять изменения в бюджет и наконец выделить 50 млрд гривень для украинской армии. Для того, чтобы украинский воин получал вне фронта 25 тысяч, а на фронте – 50 тысяч гривень в месяц», – считает Петр Порошенко.