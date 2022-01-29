Зеленский о санкциях: "Потом будет полномасштабная война? Зачем нам санкции потом?"
Президент уверен, что сдерживать полномасштабную агрессию в сторону Евросоюза за счет Украины нечестно.
Налагать санкции на РоSSийскую Федерацию следует до возможного вторжения в Украину, а не после него.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил иностранным журналистам в Киеве вечером 28 января.
"Что такое "санкции после"? Для кого они адресованы? Зачем? Для Украины? Извините, к сожалению, нет. Я не знаю, что будет потом. Потом будет полномасштабная война, если так, как все говорят? Так зачем нам санкции "потом?" - сказал президент Украины.
Глава государства убежден, что в таком случае речь идет о санкциях точно не для Украины.
"Это говорит о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону Европейского Союза, но это нельзя делать за счет нашего государства. Так нельзя! У нас 15 тысяч (граждан) погибли, а многие страны мира обсуждают "санкции после". Я считаю, что это нечестно", – заявил Владимир Зеленский.
Западные партнеры Украины неоднократно заявляли, что в случае нового нападения на Украину РоSSию ожидают "невиданные" санкции. Президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против Владимира Путина.
Украинские и европейские чиновники сходятся во мнении, что безопасность Европы зависит от Украины.