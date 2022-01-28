"Мы хотим конкретики", – Зеленский о перспективах членства Украины в НАТО

"Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем".

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за угрозы вторжения РФ Украина должна в ближайшее время получить четкий ответ о перспективах членства в НАТО.

Об этом глава украинского государства заявил на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу, 28 января, в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать... То есть скажите причины. Ну, мы не в НАТО – ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите откровенно: мы никогда там не будем... Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, что Украине нужно от США и что Украина не получает, чтобы сдерживать и противостоять РоSSии.

По словам президента, вопрос вступления в НАТО может быть использован в качестве превентивных санкций в отношении РФ .

"Если мы берем глобальный вопрос, стоящий перед нами, защиты человеческой жизни, здесь мы поднимаем вопрос о НАТО... Конечно, гарантии безопасности: желание не того, что если будет война, нас защитят армии других стран - нет, мы считаем, что это и есть превентивные санкции… Что такое НАТО – это что, война? Это санкции!Вы говорите, что нам нужно найти какие-то превентивные санкции – НАТО одна из таких санкций. Или, если это не НАТО, покажите, пожалуйста, гарантии безопасности", – сказал Владимир Зеленский.

"Когда мы будем в НАТО, зависит не от Украины, к сожалению", - добавил он.