Нардеп от "Слуги народа" попался на взятке в полмиллиона гривень

НАБУ утверждает, что Кузьминых получил деньги за содействие в медзакупках.

Фото: НАБУ

Правоохранители поймали на взятке в более полумиллиона гривень действующего народного депутата.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн", говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В НАБУ пообещали впоследствии обнародовать детали.

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа" Сергее Кузьминых.

Как напомнил главный редактор издания Юрий Бутусов, Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, который оказывал помощь нашим военным. Брат Сергея – Олег Кузьминых – известный герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

39-летний уроженец Житомира Сергей Кузьминых – выпускник военного института им. С. П. Королева по специальности "Инженер-системотехник". Предприниматель, основатель и глава благотворительной организации "Международный Благотворительный Фонд братьев Кузьминых". Член Общественного совета Министерства здравоохранения Украины.

Открыл реабилитационные центры для бесплатного восстановления утраченного здоровья бойцов после полученных травм, ранений и заболеваний: в Житомире, Черкассах и Киеве .

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область) как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Брат – Олег Кузьминых, командир 90-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады.