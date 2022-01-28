Германия выслала роSSийского дипломата по подозрению в шпионаже

Германия в прошлом году выслала подозреваемого в шпионаже мужчину, работавшего под дипломатическим прикрытием в роSSийском консульстве в Мюнхене.

Информация об этом появилась в немецких СМИ сегодня, 28 января, сообщает Reuters.

РоSSийский дипломат был признан персоной нон грата после задержания летом 2021 года.

По данным СМИ , дипломат работал с россиянином Ильнуром Нагаевым, которому ранее на этой неделе генпрокуратура Германии предъявила обвинения в шпионаже. Он был задержан в июне прошлого года.

По версии следствия он, работая научным сотрудником в одном из баварских университетов, сотрудничал с роSSийской Службой внешней разведки и передал ей сведения о разработках в области аэрокосмических технологий, получив за это 2,5 тыс. евро.