Германия выслала роSSийского дипломата по подозрению в шпионаже

Сотрудника роSSийского консульства в Мюнхене признали персоной нон грата.

Германия выслала роSSийского дипломата по подозрению в шпионаже
Генконсульство РФ в Мюнхене
Фото: wikimapia.org

Германия в прошлом году выслала подозреваемого в шпионаже мужчину, работавшего под дипломатическим прикрытием в роSSийском консульстве в Мюнхене.

Информация об этом появилась в немецких СМИ сегодня, 28 января, сообщает Reuters.

РоSSийский дипломат был признан персоной нон грата после задержания летом 2021 года.

По данным СМИ, дипломат работал с россиянином Ильнуром Нагаевым, которому ранее на этой неделе генпрокуратура Германии предъявила обвинения в шпионаже. Он был задержан в июне прошлого года.

По версии следствия он, работая научным сотрудником в одном из баварских университетов, сотрудничал с роSSийской Службой внешней разведки и передал ей сведения о разработках в области аэрокосмических технологий, получив за это 2,5 тыс. евро.

Как сообщалось, в декабре прошлого года за попытку шпионажа в пользу РоSSии в США задержали бывшего подрядчика Пентагона.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
Украина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в КрымуУкраина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в УкраинуГермания подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину
Германия рассматривает возможность разрешить передачу Украине эстонских гаубицГермания рассматривает возможность разрешить передачу Украине эстонских гаубиц
Германия предоставит Украине 5 тысяч шлемов вместо оружияГермания предоставит Украине 5 тысяч шлемов вместо оружия
СБУ разоблачила новые факты поставки роSSийского оружия в ОРДЛОСБУ разоблачила новые факты поставки роSSийского оружия в ОРДЛО
Bild: Германия разрабатывает план эвакуации из Украины семей дипломатовBild: Германия разрабатывает план эвакуации из Украины семей дипломатов
Германия запретила Эстонии передавать Украине оружие немецкого происхожденияГермания запретила Эстонии передавать Украине оружие немецкого происхождения
Германия получила от Эстонии запрос на передачу Украине гаубиц, произведенных в ГДРГермания получила от Эстонии запрос на передачу Украине гаубиц, произведенных в ГДР
Работника "Укргаздобычи" задержали по подозрению во взяточничествеРаботника "Укргаздобычи" задержали по подозрению во взяточничестве
Кулеба: Украина и Германия совместно работают над проведением саммита лидеров "нормандского формата"Кулеба: Украина и Германия совместно работают над проведением саммита лидеров "нормандского формата"
ГБР задержало экс-нардепа Немировского по подозрению в мошенничествеГБР задержало экс-нардепа Немировского по подозрению в мошенничестве
Последние новости
Подгружаем последние новости