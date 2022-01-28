В следующий вторник ВР планирует рассмотреть закон о штрафах для ФЛП, - нардеп Железняк

Очередная седьмая сессия Верховной Рады начнет работу во вторник, 1 февраля. Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк обнародовал повестку дня пленарного заседания.

По его словам, в следующий вторник народные депутаты рассмотрят законы о ФЛП (№6561) по штрафам за РРО, премии за лучшие результаты ВНО (№6524) и закон о плагиате (№3758), представленный депутатом Инной Совсун.

"Ну и постановления о ВСК и ратификации. Все. Может, еще изменения в бюджет с переброской денег на "военку" будут", - написал Железняк в своем телеграмм-канале.

Сегодня парламент закрыл шестую сессию без голосования за законопроекты и депутатские обращения. В зале только заслушали отчёты министров. Следующая неделя также должна была быть пленарной, поскольку она является началом новой сессии, но вчера за высокой заболеваемости среди депутатов приняли решение изменить календарный план и до 15 февраля работать в комитетах.

Как отметил глава фракции "СН" Давид Арахамия, парламент не будет работать в пленарном режиме две недели, но это не означает депутатские "каникулы". Народные избранники будут продолжать работу в комитетах, ведь это можно делать в онлайн-режиме.

По состоянию на утро 27 января только в одной фракции "Слуга народа" COVID-19 обнаружен еще у шести народных депутатов. В общей сложности болеет 23 депутата фракции. По состоянию на утро понедельника было известно об 11 заболевших ковидом народных депутатов и 34 работниках Аппарата Верховной Рады.